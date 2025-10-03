«Очень рада»: победительница Игр стран СНГ о бое с соотечественницей

Победительница соревнований по фехтованию на шпагах среди женщин на Играх стран СНГ в Азербайджане, россиянка Таисия Ларькина рассказала корреспонденту NEWS.ru, что очень рада своему «золоту». Она также призналась, что положительно оценила выступление в финале против своей соотечественницы Анастасии Забелиной, которую одолела со счетом 15:13.

Я очень рада, что встретилась со своей сокомандницей, со своей подругой. Естественно, эмоции положительные, — сказала Ларькина.

Фехтовальщица назвала атмосферу на соревнованиях хорошей. Она похвалила удобный трансфер, комфортный отель и вкусную местную кухню.

Ранее стало известно, что российские фехтовальщики Ярослав Борисов, Петр Тайченачев и Иван Новиков заняли весь пьедестал на III Играх стран СНГ. Состязание прошло в юниорской возрастной категории.

Между тем тренер юношеской сборной России U-15 Валентин Гавва после победы над Узбекистаном (2:1) на Играх стран СНГ отметил силу соперников. Особенно он выделил Белоруссию. Наставник отметил, что важно трезво оценивать свои возможности и помнить о более серьезных соперниках впереди. Он добавил, что его воспитанники рады участию в турнире.