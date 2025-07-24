Обиды и подозрения в несправедливости: кто может оспорить завещание

Обиды и подозрения в несправедливости: кто может оспорить завещание

Завещание — это юридически значимый документ, в котором человек распоряжается своим имуществом на случай смерти. Но даже если все бумаги оформлены, родственники нередко пытаются завещание оспорить — по причине споров, обид или подозрений в несправедливости.

Согласно законодательству РФ, оспорить завещание могут не любые родственники, а только те, кто имеет законный интерес и основания полагать, что документ нарушает их права. В новом материале NEWS.ru рассказываем, кто может оспорить завещание на наследство.

Кто может оспорить завещание

Ближайшие родственники по закону:

Дети. В том числе усыновленные. Родители. Супруг или супруга. Наследники второй очереди. Это могут быть братья, сестры, дедушка и бабушка, и т. п.

Обиды и подозрения в несправедливости: кто может оспорить завещание Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наследники, которые остались без доли, но считают, что завещание было:

Составлено под давлением. Подписано недееспособным человеком. Составлено с нарушением формы. Например, без нотариального удостоверения. Подделано или изменено незаконно.

Лица, имеющие обязательную долю в наследстве, вне зависимости от содержания завещания:

Несовершеннолетние дети. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Нетрудоспособный супруг и родители.

Они имеют право на долю имущества, даже если завещание исключает их из круга наследников.

Как оспаривается завещание

В судебном порядке. Основания: нарушение закона при составлении, подделка, введение в заблуждение, отсутствие подписи или удостоверения нотариуса. Срок — 1 год с момента, когда стало известно о нарушении прав.

Важно: недовольство содержанием завещания само по себе не является основанием для его оспаривания. Суд будет учитывать доказательства: медицинские справки, свидетельские показания, документы.