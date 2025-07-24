Обиды и подозрения в несправедливости: кто может оспорить завещание

Завещание — это юридически значимый документ, в котором человек распоряжается своим имуществом на случай смерти. Но даже если все бумаги оформлены, родственники нередко пытаются завещание оспорить — по причине споров, обид или подозрений в несправедливости.
Согласно законодательству РФ, оспорить завещание могут не любые родственники, а только те, кто имеет законный интерес и основания полагать, что документ нарушает их права. В новом материале NEWS.ru рассказываем, кто может оспорить завещание на наследство.
Кто может оспорить завещание
Ближайшие родственники по закону:
Дети. В том числе усыновленные.
Родители.
Супруг или супруга.
Наследники второй очереди. Это могут быть братья, сестры, дедушка и бабушка, и т. п.
Наследники, которые остались без доли, но считают, что завещание было:
Составлено под давлением.
Подписано недееспособным человеком.
Составлено с нарушением формы. Например, без нотариального удостоверения.
Подделано или изменено незаконно.
Лица, имеющие обязательную долю в наследстве, вне зависимости от содержания завещания:
Несовершеннолетние дети.
Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
Нетрудоспособный супруг и родители.
Они имеют право на долю имущества, даже если завещание исключает их из круга наследников.
Как оспаривается завещание
В судебном порядке.
Основания: нарушение закона при составлении, подделка, введение в заблуждение, отсутствие подписи или удостоверения нотариуса.
Срок — 1 год с момента, когда стало известно о нарушении прав.
Важно: недовольство содержанием завещания само по себе не является основанием для его оспаривания. Суд будет учитывать доказательства: медицинские справки, свидетельские показания, документы.