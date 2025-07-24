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24 июля 2025 в 13:30

Обиды и подозрения в несправедливости: кто может оспорить завещание

Кто может оспорить завещание Кто может оспорить завещание Фото: Shutterstock/FOTODOM

Завещание — это юридически значимый документ, в котором человек распоряжается своим имуществом на случай смерти. Но даже если все бумаги оформлены, родственники нередко пытаются завещание оспорить — по причине споров, обид или подозрений в несправедливости.

Согласно законодательству РФ, оспорить завещание могут не любые родственники, а только те, кто имеет законный интерес и основания полагать, что документ нарушает их права. В новом материале NEWS.ru рассказываем, кто может оспорить завещание на наследство.

Кто может оспорить завещание

Ближайшие родственники по закону:

  1. Дети. В том числе усыновленные.

  2. Родители.

  3. Супруг или супруга.

  4. Наследники второй очереди. Это могут быть братья, сестры, дедушка и бабушка, и т. п.

Обиды и подозрения в несправедливости: кто может оспорить завещание Обиды и подозрения в несправедливости: кто может оспорить завещание Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наследники, которые остались без доли, но считают, что завещание было:

  1. Составлено под давлением.

  2. Подписано недееспособным человеком.

  3. Составлено с нарушением формы. Например, без нотариального удостоверения.

  4. Подделано или изменено незаконно.

Лица, имеющие обязательную долю в наследстве, вне зависимости от содержания завещания:

  1. Несовершеннолетние дети.

  2. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

  3. Нетрудоспособный супруг и родители.

Они имеют право на долю имущества, даже если завещание исключает их из круга наследников.

Как оспаривается завещание

  1. В судебном порядке.

  2. Основания: нарушение закона при составлении, подделка, введение в заблуждение, отсутствие подписи или удостоверения нотариуса.

  3. Срок — 1 год с момента, когда стало известно о нарушении прав.

Важно: недовольство содержанием завещания само по себе не является основанием для его оспаривания. Суд будет учитывать доказательства: медицинские справки, свидетельские показания, документы.

наследство
завещание
спор
обида
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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