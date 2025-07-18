Как подобрать велосипед по росту ребенка: на что обратить внимание

Как подобрать велосипед по росту ребенка: на что обратить внимание

Подбор детского велосипеда — не просто выбор яркой модели. Важно учитывать рост, вес и физические особенности ребенка, чтобы транспорт был не только красивым, но и удобным, безопасным и подходящим по размеру. В новом материале NEWS.ru разберемся, как правильно подобрать велосипед по росту и весу ребенка.

Шаг 1. Измерьте рост ребенка

При подборе детского велосипеда важен именно рост, а не возраст. Дело в том, что возраст может не отражать реальные габариты ребенка.

Для того чтобы получить точные данные о росте малыша, необходимо поставить его прямо у стены, без обуви, и сделать отметку на уровне самой высокой точки головы. Используйте рулетку или сантиметр.

Шаг 2. Подберите диаметр колес по росту

85–100 сантиметров — 12 дюймов. 100–115 сантиметров — 14 дюймов. 105–120 сантиметров — 16 дюймов. 115–130 сантиметров — 18 дюймов. 125–140 сантиметров — 20 дюймов. 135–150 сантиметров — 24 дюйма. Выше 145 сантиметров — 26 дюймов.

Важно: если рост на границе двух размеров — ориентируйтесь на то, насколько ребенок уверенно сидит и дотягивается до земли.

Шаг 3. Учитывайте вес ребенка

Хотя производители чаще указывают рост, вес тоже имеет значение при подборе детского велосипеда.

Велосипед должен быть достаточно легким, чтобы ребенок мог сам его поднимать и управлять. Уточните у продавца максимально допустимую нагрузку. Например, для моделей с колесами в 12–16 дюймов обычно допускается нагрузка до 30–35 килограммов. Для детей постарше подбирают более прочные рамы.

Шаг 4. Проверьте посадку и удобство

Попросите ребенка сесть на велосипед и проверьте посадку: