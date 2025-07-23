Королевская семья Британии: последние новости, тайный смысл колец Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон стала носить новое кольцо после того, как закончила курс химиотерапии. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 23 июля?

Какое значение имеют кольца Миддлтон

Ювелир Элла Ситрон-Томпкинс раскрыла тайный смысл украшений Кейт Миддлтон, в которых она появилась на Уимблдоне, сообщает The Sun.

Эксперт обратила внимание, что принцесса Уэльская дополнила свой образ четырьмя кольцами на безымянном пальце левой руки: обручальным из золота, помолвочным с сапфиром и двумя так называемыми кольцами вечности с белыми бриллиантами — одно из них было подарено ее супругом принцем Уильямом в честь рождения сына Джорджа, а второе — после завершения курса химиотерапии.

«После недавнего лечения стало ясно, что в ее жизни многое изменилось. Проблемы со здоровьем часто заставляют более глубоко ценить комфорт и символизм, особенно в выборе ювелирных изделий», — отметила ювелир.

Что известно о смерти сестры принцев Гарри и Уильяма

Двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри Рози Рош была найдена мертвой, сообщает издание The Sun. По его данным, тело внучки дяди принцессы Дианы было обнаружено в собственном доме в Нортоне, недалеко от Малмсбери в графстве Уилтс, рядом лежало оружие.

Отмечается, что девушка умерла 14 июля. Расследование ее гибели начал коронерский суд Уилтшира и Суиндона, но позже отложил его до октября. Коронер Грант Дэвис объяснил, что полиция «сочла смерть не вызывающей подозрений и не имеющей отношения к делу третьих лиц».

Семья девушки, а также принцы Уильям и Гарри отказались от комментариев. Известно, что Рози Рош училась на факультете английской литературы в Даремском университете. Перед гибелью, как пишет The Sun, она собиралась в поездку со своими друзьями.

Принц Гарри Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Что известно о роли Маркл в примирении Гарри с Карлом III

Представители короля Карла III и принца Гарри провели в Лондоне тайную встречу, на которой обсуждалось примирение членов королевской семьи, теперь команда супруги герцога Сассекского Меган Маркл просит включить ее в процесс переговоров, поскольку это могло бы улучшить публичный образ пары, сообщает Royal Express.

«Меган продвигает свои проекты — документальный сериал на Netflix и lifestyle-бренд As Ever — и может использовать участие в миротворческой инициативе в свою пользу», — отметили эксперты.

Однако переговорный процесс отягощается тем фактом, что представители принца Уильяма, как и он сам, на настоящий момент не хотят обсуждать вопросы перемирия.

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