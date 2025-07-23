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23 июля 2025 в 10:24

Магнитные бури сегодня, 23 июля: что завтра, головные боли, сильный стресс

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 23 июля, есть существенная вероятность магнитных бурь. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 23 и 24 июля

По данным ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, слабые магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце, возможны на Земле сегодня и завтра, 23 и 24 июля.

«В течение сегодняшнего дня, в среду, возможны относительно продолжительные геомагнитные возмущения, в пике достигающие уровня слабой магнитной бури минимального первого уровня. Существенная вероятность магнитных бурь сохранится также в четверг, 24 июля», — говорится в сообщении.

Ученые также пояснили, что причиной магнитных бурь является корональная дыра средних размеров, находящаяся в настоящее время примерно на линии Солнце — Земля.

«Рост плотности солнечного ветра ожидается умеренным, поэтому сильные геомагнитные бури маловероятны. Вероятность достижения бурь второго уровня и выше оценивается в 6%. Общая продолжительность возмущений при этом не должна превысить двух суток», — добавили эксперты.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как легче пережить магнитные бури

Врач — терапевт-диетолог Елена Устинова советует метеозависимым людям высыпаться и придерживаться правильного питания в период сильных геомагнитных возмущений на Земле.

«Чтобы облегчить свое самочувствие, во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности. Кроме этого, необходимо употреблять очень много чистой воды: чем жиже наша кровь, тем легче ей бежать по сосудам. Очень важно избегать стрессовых ситуаций и общения с неадекватными людьми, а также посещения торговых центров и парков аттракционов», — уточнила медик.

Доцент Сеченовского университета врач Павел Бережанский рекомендует метеозависимым людям пить больше воды, а также чаще принимать контрастный душ в период магнитных бурь.

«Нужно пить больше жидкости, необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — пояснил он.

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