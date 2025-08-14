Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Магнитные бури сегодня, 14 августа: что завтра, недомогание, депрессия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 14 августа 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как защититься от влияния бури?

Будут ли магнитные бури 14 и 15 августа

Согласно прогностической оценке ИКИ РАН, в четверг, 14 августа, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — Кр-индекс, как ожидалось, зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель с начала суток находится в прогнозируемом диапазоне.

На Солнце произошли четыре вспышки, они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,3.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 38%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 27%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 14 августа, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

По оценке Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, завтра, 15 августа, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 27%. Кр-индекс, согласно прогнозу, зафиксируется в районе двух единиц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в понедельник, 18 августа, пишет my-calend.

«Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — отметил портал.

Как защититься от влияния магнитной бури

Врач — терапевт-диетолог Елена Устинова советует высыпаться и придерживаться правильного питания в период геомагнитных возмущений, чтобы облегчить самочувствие.

«Во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности. Кроме этого, необходимо употреблять очень много чистой воды: чем жиже наша кровь, тем легче ей бежать по сосудам. Очень важно избегать стрессовых ситуаций и общения с неадекватными людьми, а также посещения торговых центров и парков аттракционов», — пояснила она.

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что во время магнитных бурь необходимо вести здоровый образ жизни и отказаться от физических нагрузок, чтобы организм спокойнее пережил магнитную бурю.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — отметил медик.

