Ситуация в Сумской области утром 14 августа: жесткая мясорубка, сбит Ми-24

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и создают зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 14 августа 2025 года, на какому участке идет жесткая мясорубка, где сбит Ми-24 ВСУ?

Ситуация в Сумской области утром 14 августа

На Сумском направлении продолжается жесткая мясорубка в Юнаковке — ВС РФ выдавливают ВСУ из населенного пункта, украинские войска пытаются прорвать фланги Северной группировки войск, российская авиация наращивает удары по украинским позициям, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Яблоновки „воины севера“ сорвали две контратаки ВСУ при поддержке танков и западной артиллерии. В результате огневого поражения противник с потерями отошел на исходные позиции. Уничтожено два танка и две гаубицы М777. Утраты позиций не допущено», — отметил канал.

Как утверждает источник, командование ВСУ, закрывая глаза на огромные потери в рядах десантно-штурмовых бригад, пытается вернуть утраченные позиции в Сумской области любой ценой.

«Практически все штурмовые подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады потеряли боеспособность и моральный дух. В связи с этим ставка делается на 225-й и 425-й штурмовые полка при поддержке ССО и бронетехники», — уточнили авторы.

В Юнаковке штурмовые группы десанта ВС РФ сломили ожесточенное сопротивление ВСУ и продвинулись на 200 метров в юго-западном направлении, добавил канал.

На Теткинском и Глушковском участках фронта разведка ВС РФ обнаружила позиции буксируемой гаубицы Д-30 в районе Обод — техника уничтожена ударом FPV-дрона, утверждает источник.

За сутки потери ВСУ на Сумском направлении составили более 90 человек, также уничтожено множество вооружений: танки, боевые машины, гаубицы, минометы, станции радиоэлектронной борьбы, автомобильная техника, беспилотники, пункты управления БПЛА, отметил «Северный ветер».

ВС Украины Фото: Социальные сети

По данным Telegram-канала WarGonzo, ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе Яблоновки, плотные бои разворачиваются на участке Кондратовка — Юнаковка.

«В Юнаковке враг малыми группами пытается контратаковать, десантники отражают атаки и продолжают продвигаться вперед. В районе Алексеевки сбит Ми-24 ВСУ, работаем по позициям противника ФАБ, дронами и РСЗО», — пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

Источник утверждает, что двумя ударными БПЛА «Герань» ВС РФ атаковали кислородный цех ЧАО «Сумыхимпром». В результате прилета образовался пробой магистральной газовой линии, произошла детонация части баллонов высокого давления и возгорание компрессорного зала, утверждает канал.

«Полностью уничтожены две компрессорные установки и блок газоразделения, а также система магистральной подкачки. Производство медицинского и промышленного кислорода полностью остановлено, что лишило ВСУ источника снабжения кислородом для ремонта боеприпасов и работы систем охлаждения в центрах ремонта бронетехники», — добавили авторы.

Как утверждает Telegram-канал «Архангел спецназа», в районе села Степового ВСУ продолжают штурмовые мероприятия в лесопосадках в направлении российских позиций.

«Активность FPV в этом районе крайне высокая как с нашей стороны, так и со стороны противника. При этом у ВСУ наблюдается два расчета, работающих на оптоволокне, а также свыше 10 расчетов на радиоуправлении», — отметили авторы.

Зафиксировано прибытие штурмовых групп 255-го штурмполка в район Новоконстантиновки, вероятны попытки удара в сторону Елизаветовки, сообщил источник.

«Восточнее н. п. Садки в лесных массивах продолжаются стрелковые бои, где наши штурмовые подразделения вклиниваются в обороны противника», — добавил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

