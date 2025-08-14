Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 09:01

Командование ВСУ вынуждено заменять небоеспособных десантников под Сумами

Десантники ВСУ утратили боеспособность в Сумской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование Вооруженных сил Украины делает ставку на штурмовые полки и Силы пециальных операций (ССО) в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах. По данным агентства, украинские десантники на этом направлении утратили боеспособность.

Несмотря на огромные потери, понесенные десантно-штурмовыми бригадами, командование ВСУ ставит целью любой ценой вернуть утраченные позиции в Сумской области. Штурмовые подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады практически все потеряли боеспособность. В связи с этим ставка делается на 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки при поддержке ССО и бронетехники, — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что украинское командование начало масштабную передислокацию войск с Сумского направления в Донецкую Народную Республику. Причиной стал прорыв российских войск на Красноармейском и Константиновском направлениях. Противник пытается создать напряженность в Черниговской области возле Брянска, а также срочно усилить разваливающийся фронт в ДНР. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

