Командование Вооруженных сил Украины делает ставку на штурмовые полки и Силы пециальных операций (ССО) в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах. По данным агентства, украинские десантники на этом направлении утратили боеспособность.

Несмотря на огромные потери, понесенные десантно-штурмовыми бригадами, командование ВСУ ставит целью любой ценой вернуть утраченные позиции в Сумской области. Штурмовые подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады практически все потеряли боеспособность. В связи с этим ставка делается на 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки при поддержке ССО и бронетехники, — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что украинское командование начало масштабную передислокацию войск с Сумского направления в Донецкую Народную Республику. Причиной стал прорыв российских войск на Красноармейском и Константиновском направлениях. Противник пытается создать напряженность в Черниговской области возле Брянска, а также срочно усилить разваливающийся фронт в ДНР. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.