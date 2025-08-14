Покровск, Доброполье, прорыв: ситуация на фронтах СВО вечером 14 августа

Армия России наступает на всех направлениях спецоперации, сообщают военкоры. Что известно о ситуации на фронтах СВО вечером 14 августа, как идет прорыв в Доброполье, какая обстановка в Покровске?

Ситуация на фронтах СВО вечером 14 августа: что в Покровске, как идет прорыв в Доброполье

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Запорожском фронте ВС РФ атакуют южный квартал Степногорска, пробиваются восточнее в обход поселка; в Плавнях, Новоданиловке и Малой Токмачке идут бои.

На Угледарском участке ВС РФ проламывают оборону ВСУ западнее Январского, продвигаясь в сторону Новоселовки, а также вышли к окраинам Вороного; в Александрограде противник оказывает упорнейшее сопротивление, отметил политик. Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Искры.

«На южном охвате Покровского фронта ВС РФ взяли под контроль ж/д станцию в Удачном и зачищают южную часть села. На северном охвате ВС РФ практически выбили врага из Красного Лимана и обходят Родинское с юга, стремясь взять этот город в полуохват. Наши бойцы завязали бои на окраинах Шевченко и сражаются в Новоалександровке. Противник стянул в район Золотого Колодезя резервы и предпринял контратаку в районе этого села и со стороны Доброполья в районе Кутузовки. В Пентагоне ожидают скорого окружения Покровско-Мирноградской агломерации и масштабного наступления ВС РФ», — говорится в публикации.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

По данным Царева, на Константиновском направлении со стороны Полтавки и Русина Яра ВС РФ продвинулись в сторону Софиевки, идут бои в районе Плещеевки и Нелеповки, а также Александро-Шультино. Также ВС РФ продвигаются в районе Предтечино и Майского. МО РФ сообщило об освобождении Щербиновки.

«На Краснолиманском направлении есть тактические успехи в районе Среднего и Шандриголово. ВС РФ стараются охватить Колодези с запада, чтобы потом выйти к Ставкам, от которых меньше 5 км до Лимана. Из Торского наши бойцы штурмуют Заречное, но противник пока держит рубежи. На Купянском направлении упорные бои в районе Радьковки и Соболевки. Появляются сообщения о боях в Петропавловке восточнее Купянска, но они нуждаются в подтверждении. Интенсивные бои в районе Боровой и Колесниковки. В Сумском приграничье позиционные бои в районе Кондратовки и в Юнаковке», — заключил Царев.

ВСУ начали вывод наемников и элитных подразделений из Купянска Харьковской области, сообщил представитель подполья. Это может свидетельствовать о подготовке к возможной сдаче города.

«Купянск готовят к сдаче: вывели основные силы, то есть „контрактников с опытом“, идейных националистов, наемников. Сейчас позиции держат мобилизованные», — заявил источник.

Прежде в силовых структурах сообщали, что ВСУ лишились большей части путей снабжения своей группировки в этом районе. Купянск имеет стратегическое значение для обороны украинских сил в восточной части Харьковской области. Город расположен на реке Оскол, которую российские войска уже форсировали к северу от населенного пункта.

Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на польские СМИ пишет, что «украинские подразделения, переброшенные к месту прорыва российских войск севернее Покровска, пока не могут работать „в полный рост“ и вынуждены действовать фрагментарно».

«Причиной стала непрерывная работа российской оперативно-тактической авиации, которая прибывает аккурат в тот момент, когда появляются украинские подразделения. Подразделения ВСУ попадают под удары еще на подступах, в момент перехода к рубежам атаки (так же, как это было, например, во время контрнаступления 2023 года), что делает невозможной организацию встречного боя прямо с колес, как об этом сообщалось с украинской стороны. Идет реактивная оборона малыми группами».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

