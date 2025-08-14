В России запретят фильмы Балабанова? Что отменят — «Брата» или «Груз-200»

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предположила, что некоторые картины режиссера Алексея Балабанова могут быть запрещены к показу и распространению в России. Правда ли культовые фильмы «Брат» и «Груз-200» могут запретить?

Какие фильмы Балабанова могут запретить

По словам Драпеко, картины, снятые в 90-х, могут подпадать под действие новых правил, так же как и новые фильмы.

«Надо отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Балабанова могут подвергнуться цензуре или запрету, тогда много наснимали разного. Показывать детям подобные произведения нужно осторожно», — сообщила она.

Позже в беседе с NEWS.ru Драпеко уточнила, что СМИ переврали ее слова.

«Мне задали вопрос по поводу фильмов Балабанова, и я конкретно сказала про фильм „Груз-200“. Опубликовали зачем-то про „Брата“, про который я ничего вообще не говорила. Мне кажется, что „Груз-200“ детям и подросткам показывать не надо, а вот „Брат“ и „Брат 2“ старшеклассникам можно показывать, они такие фильмы любят, народ этот фильм принял. Поэтому я считаю, что запрещать ничего не надо. Надо просто определить возрастные категории, кому и что мы рекомендуем смотреть», — высказалась Драпеко.

Там временем председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова заявила, что Минкультуры РФ сможет проверять вышедшие ранее фильмы и сериалы на соответствие нормам о традиционных ценностях или в случае вступления в силу новых запретов.

Режиссер Алексей Балабанов Фото: Антон Денисов/РИА Новости

По ее словам, речь идет о соответствии фильмов 17 традиционным ценностям, перечисленным в подписанном в 2022 году указе президента — среди них жизнь, достоинство, права и свободы человека, гуманизм, патриотизм, крепкая семья и другие. Казакова также отметила, что закон не запрещает кинокомедии или показ трудных жизненных ситуаций, таких как развод или одиночное воспитание детей.

«Это кино, это творческий продукт. Но только он должен иметь целью не пропаганду отрицания наших ценностей. Не должно быть заложено это в смысл фильма», — добавила депутат.

«Груз-200» — 11-й и самый провокационный фильм Алексея Балабанова. Основанный на реальных событиях, «Груз-200» Балабанова показывает жизнь в провинциальном промышленном советском городе в 1984 году. В центре внимания оказываются несколько героев: профессор научного атеизма Артем Казаков (Леонид Громов), фарцовщик и молодой тусовщик Валера Буадзе (Леонид Бичевин), капитан милиции Журов (Алексей Полуян), подруга Валеры Анжелика (Агния Кузнецова) и самогонщик Алексей Белов (Алексей Серебряков). Судьбы каждого из героев так или иначе переплетаются, а из приземленной диалоговой драмы «Груз-200» со временем прекращается в настоящий социально-политический хоррор-триллер.

