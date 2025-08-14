Составлен список песен, которые запретили в России

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд постановил запретить распространение пяти песен группы «Ленинград» на территории России. Какие еще песни запрещали в последнее время и почему?

Какие песни запретили в России

Поводом для судебного разбирательства с группой стала жалоба сенатора Маргариты Павловой. Парламентарий оформила ее после поступления обращения одного из граждан.

«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России пять песен группы „Ленинград“: „Кандидат“, „НЕТ Х…Е“, „Ч.П.Х.“, „ОСПА“ и „РУССКИЕ“», — сказано в сообщении.

Прокуратура провела проверку и установила, что спорные композиции доступны как минимум на 10 интернет-платформах. Согласно экспертизе, в текстах песен обнаружены признаки побуждения к насилию, а также содержится информация, представляющая угрозу для духовного и нравственного развития подростков. Запрещаются все формы распространения музыкальных произведений, включая онлайн-платформы.

До этого стало известно, что трек рэперов Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) и АК-47 «Тем, кто с нами» был заблокирован Роскомнадзором за пропаганду запрещенных веществ. Песню, которая была доступна для прослушивания с 2010 года, удалили не только с российских, но и с зарубежных платформ.

Также сообщалось, что песни распавшейся рок-группы «Агата Кристи» «Опиум для никого» и «Моряк», сочиненные в 1995 и 1997 годах, признаны запрещенными из-за пропаганды наркотиков. Музыкальный критик Евгений Бабичев выразил опасение, что запрет, наоборот, вызовет больший интерес к композициям.

«Не стоит махать шашками по поводу песен, которые были выпущены когда-то давно. Сейчас есть огромное количество молодых артистов, которые являются кумирами для молодежи. Возможно, стоит ввести для них временную цензуру, чтобы не допускать пропаганду с их стороны и ограничить данную тематику», — сказал Бабичев NEWS.ru.

Алишер Моргенштерн Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

В прошлом году Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России клип рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и DJ Smash (настоящее имя — Андрей Ширман) на песню «Новая волна».

«В клипе прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви, демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма, тем самым искажается представление несовершеннолетних о ценностях религии. Возникают опасения, что, глядя на это творчество, у подростков не будет адекватного формирования системы ценностей с такими понятиями, как уважение и толерантное отношение к людям, гуманизм, милосердие», — объяснила решение суда глава пресс-службы Дарья Лебедева.

Певица Вика Цыганова ранее сообщила, что организаторы концертов стали просить ее не исполнять композицию «Вагнер». Артистка отметила, что именно эту песню часто просит публика.

Депутат Госдумы Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru предположил, что так чиновники перестраховываются.

«Если бы это был призыв к терроризму, порнографии и тому подобное, то на законных основаниях можно запретить такое исполнение. Это перестраховка на местах, в таких случаях надо разбираться конкретно», — считает Шолохов.

Депутат напомнил, что ни ЧВК «Вагнер», ни бизнесмен Евгений Пригожин, который был с ней связан, не были признаны иноагентами, экстремистами или террористами и другими лицами, которые «уголовно преследуются» в России. По мнению депутата, в содержании песни Цыгановой нет никаких высказываний, нарушающих закон.

Также стало известно, что ряд отечественных артистов оказались в черном списке, из-за чего их композиции больше не будут звучать на радио в России. Предполагается, что творчество исполнителей оказалось под запретом из-за их публичной критики действий российских властей.

Существование черного списка в своем Telegram-канале подтвердил музыкальный критик Олег Кармунин. По его словам, вместе с Аллой Пугачевой в стоп-листе также оказались Светлана Лобода, Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник), Вера Брежнева, Наргиз, Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко) и братья Меладзе.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

Читайте также:

Запрет песен, воссоединение с бывшей женой: как живет Сергей Шнуров

Кто поедет на саммит России и США на Аляске: состав делегаций, подробности

Сбои в WhatsApp 14 августа: где не работает, что со звонками, блокировка