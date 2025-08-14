Сбои в WhatsApp 14 августа: где не работает, что со звонками, блокировка

Пользователи из России жалуются на нестабильную работу WhatsApp сегодня, 14 августа. Где не работает мессенджер, что со звонками, какие подробности известны о блокировке WhatsApp?

Где сбои в WhatsApp сегодня, 14 августа

По данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», в четверг, 14 августа, на перебои в работе WhatsApp поступило более 180 жалоб. В предыдущие сутки показатель составил 761. В основном пользователи жалуются на проблемы со звонками через мессенджер.

Больше всего жалоб на сбои в WhatsApp поступило из Москвы — 41%. Также проблемы возникли у жителей Краснодарского края — 8%, Ярославской области — 7%, Санкт-Петербурга — 6%, Ростовской, Московской, Саратовской областей — по 5%, Приморского края, Свердловской области, Ставрополья — по 3%, Челябинской, Воронежской областей, Севастополя, Карелии, Волгоградской, Псковской, Самарской, Новосибирской областей, Мордовии и Иркутской области — по 2%.

На сервисе Downdetector.su за сутки зафиксировано более двух тысяч жалоб на WhatsApp, за последний час — 80.

«Голосом общаться невозможно», «Рваные звонки, через слог», «Не работают звонки в WhatsApp», «Не могу уже который день нормально делать звонки в WhatsApp», «Сбой звонков в WhatsApp», — жалуются пользователи.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что со звонками в WhatsApp, блокировка

В среду, 13 августа, Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — говорится в сообщении регулятора.

В ведомстве подчеркнули, что Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми мошенниками, вымогателями, террористами и агентами иностранных спецслужб. Также в РКН отметили, что указанные мессенджеры никак не реагировали на требования российских властей.

Решение Роскомнадзора не оставили без внимания в Минцифры РФ. Там посчитали, что это «сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов».

В ведомстве допустили, что доступ к вызовам через зарубежные мессенджеры будет восстановлен в случае выполнения ими требований российского законодательства.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что голосовая связь в мессенджерах несет двойную угрозу населению России. Во-первых, это финансовое благополучие граждан из-за экспоненциального роста мошенничеств, в результате которых люди теряют сотни миллиардов рублей ежегодно. Во-вторых, безопасность страны, так как через такие звонки, находящиеся под зарубежной юрисдикцией, россиян, особенно молодежь, могут вовлекать в террористическую и экстремистскую деятельность, пояснил Кирьянов.

«Мы видим, что сотни миллиардов в год — это то, что люди теряют от мошенничества. И, конечно, вот этот вид связи, он абсолютно вреден для российских пользователей мессенджеров», — заявил парламентарий.

В WhatsApp уже отреагировали на решение российских властей. В компании заявили, что намерены сделать все возможное для сохранения доступа к общению, защищенному сквозным шифрованием. Там подчеркнули, что сервис является конфиденциальным. Компания утверждает, что российская сторона якобы препятствует нормальной работе мессенджера.

