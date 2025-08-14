Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 00:37

Суд в Санкт-Петербурге запретил пять скандальных песен «Ленинграда»

Суд в Санкт-Петербурге запретил распространение пяти песен группы «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд постановил запретить распространение пяти песен группы «Ленинград» на территории России. Решение было вынесено еще в октябре 2024 года, однако широкую огласку оно получило только 13 августа.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба сенатора Маргариты Павловой. Парламентарий оформила ее после поступления обращения одного из граждан.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России пять песен группы «Ленинград»: «Кандидат», «НЕТХ…Е», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ», — указано в сообщении.

Прокуратура провела проверку и установила, что спорные композиции доступны как минимум на десяти интернет-платформах. Согласно экспертизе, в текстах песен обнаружены признаки побуждения к насилию, а также содержится информация, представляющая угрозу для духовного и нравственного развития подростков. Запрет распространяется на все формы распространения музыкальных произведений, включая онлайн-платформы.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров дал повод поднять вопрос о запрете мата в публичном пространстве, когда нашел способ законно браниться на концертах. Он стал вводить возрастные ограничения, подписывать гарантийные письма для организаторов и платить за каждое матерное слово 1000 рублей штрафа.

Ленинград
запреты
песни
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина разорвала соглашение в рамках СНГ о срочной эвакуации граждан
Одна из стран ЕС выделит $500 млн на американское оружие для Украины
Встреча ПСЖ и «Тоттенхэма» выявила обладателя Суперкубка УЕФА
«Пошел на рекорд»: сидевший с Путиным на параде ветеран отметил 100 лет
Ушла из жизни звезда фильма «Затащи меня в ад»
Герой рекламы про МММ вспомнил, как ужинал в одном ресторане с Трампом
«За гранью»: Скабеева иронично оценила требования Украины к России
«Тяжело бедолаге»: нарколог объяснил нервный тик на лице Зеленского
В США опровергли публикации о планах по контролю РФ над Украиной
Житель Пакистана вырвал свою жену из пасти крокодила
Тайны Медового Спаса: что нельзя делать 14 августа
Суд в Санкт-Петербурге запретил пять скандальных песен «Ленинграда»
Раскрыта модель управления, предложенная США для новых территорий России
В Госдуме призвали ввести налог на жадность перед 1 Сентября
«Делать было нечего»: Захарова высмеяла Запад перед саммитом на Аляске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 августа 2025 года
Трамп дал Зеленскому обещание перед встречей с Путиным
«Хрюкающие подсвинки»: как Дмитрий Медведев ставит на место врагов России
В МЭА предупредили о колебаниях на рынке нефти
Спецслужбы Польши задержали украинца-диверсанта
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.