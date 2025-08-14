Суд в Санкт-Петербурге запретил пять скандальных песен «Ленинграда» Суд в Санкт-Петербурге запретил распространение пяти песен группы «Ленинград»

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд постановил запретить распространение пяти песен группы «Ленинград» на территории России. Решение было вынесено еще в октябре 2024 года, однако широкую огласку оно получило только 13 августа.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба сенатора Маргариты Павловой. Парламентарий оформила ее после поступления обращения одного из граждан.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России пять песен группы «Ленинград»: «Кандидат», «НЕТХ…Е», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ», — указано в сообщении.

Прокуратура провела проверку и установила, что спорные композиции доступны как минимум на десяти интернет-платформах. Согласно экспертизе, в текстах песен обнаружены признаки побуждения к насилию, а также содержится информация, представляющая угрозу для духовного и нравственного развития подростков. Запрет распространяется на все формы распространения музыкальных произведений, включая онлайн-платформы.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров дал повод поднять вопрос о запрете мата в публичном пространстве, когда нашел способ законно браниться на концертах. Он стал вводить возрастные ограничения, подписывать гарантийные письма для организаторов и платить за каждое матерное слово 1000 рублей штрафа.