Запрет песен, воссоединение с бывшей женой: как живет Сергей Шнуров

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд постановил запретить распространение пяти песен группы «Ленинград» на территории России. С чем это связано, как живет лидер группы Сергей Шнуров?

Почему запретили песни «Ленинграда»

Решение было вынесено еще в октябре 2024 года, однако широкую огласку оно получило только 13 августа.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба сенатора Маргариты Павловой. Парламентарий оформила ее после поступления обращения одного из граждан.

«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению на территории России пять песен группы „Ленинград“: „Кандидат“, „НЕТ Х…Е“, „Ч.П.Х.“, „ОСПА“ и „РУССКИЕ“», — сказано в сообщении.

Прокуратура провела проверку и установила, что спорные композиции доступны как минимум на 10 интернет-платформах. Согласно экспертизе, в текстах песен обнаружены признаки побуждения к насилию, а также содержится информация, представляющая угрозу для духовного и нравственного развития подростков. Запрещаются все формы распространения музыкальных произведений, включая онлайн-платформы.

Продюсер Павел Рудченко объяснил, что решение суда нельзя рассматривать как огульную цензуру: оно направлено на защиту молодежи от контента, разлагающего моральные основы общества. По его словам, в отдельных песнях группы «Ленинград» встречаются пропаганда алкоголизма, расхлябанного поведения и нецензурная лексика, что может негативно влиять на воспитание и восприятие подростков, сказал он URA.RU.

Запретят ли Шнурову материться

Ранее лидер группы Сергей Шнуров дал повод поднять вопрос о запрете мата в публичном пространстве, когда нашел способ законно браниться на концертах — стал вводить возрастные ограничения, подписывать гарантийные письма для организаторов и платить за каждое матерное слово 1000 рублей штрафа, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Сергей Шнуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Анонсируя свои концерты в Новосибирске, лидер группы „Ленинград“ Шнуров на всю страну объявил, как законно употреблять нецензурные выражения на публике. Несомненно, он дал очередной повод, чтобы поднять вопрос о запрете мата в публичной плоскости», — считает депутат.

Шнуров в ответ на это заявил, что считает бесполезными попытки борьбы со словами, «с которыми наши предки выигрывали сражения, терпели горести и праздновали победы». Он добавил, что готов оплачивать любые штрафы, чтобы иметь возможность выражать свои мысли с помощью «полной версии родного языка».

«Борьба за самостоятельную русскую культуру почему-то у нас обязательно сопряжена с гонениями на великий русский язык. Во всем его объеме», — высказался музыкант.

Что известно о воссоединении Шнурова с бывшей женой

В июне Шнуров был замечен вместе с бывшей женой Ольгой Абрамовой спустя восемь месяцев после развода, писал NEWS.ru. Абрамова сопровождала экс-супруга во время концерта на стадионе «Екатеринбург Арена».

Музыканта можно было увидеть в компании Ольги еще до начала мероприятия. После, уже во время выступления, на песне «Жигули», Шнуров спустился со сцены, обнял Абрамову, затем они станцевали под строчки «Мы с тобою не могли сохранить любви угли». Пара состояла в браке шесть лет, до 2024 года, и воспитывала двоих детей.

Собираются ли они зарегистрировать брак снова, неизвестно.

