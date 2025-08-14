Погода в Москве в четверг, 14 августа: похолодает до плюс 10 градусов?

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала месяца, температура опускалась до плюс 11,8 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в четверг, 14 августа, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 14 августа

Как отметил Тишковец, в столице все больше ощущается приближение осени.

«В Москве минувшей ночью минимальная температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила плюс 11,8 градуса. Это самая прохладная ночь с начала текущего августа, однако такие показатели соответствуют климатической норме. В Тушино и Бутово посвежело до плюс 10,6 градуса, на Балчуге было плюс 13 градусов. Самыми холодными в Московской области стали: Черусти (плюс 8,3 градуса), Подмосковная (плюс 8,9 градуса), Коломна и Луховицы (плюс 9,6 градуса), Клин (плюс 9,8 градуса), Мелихово (плюс 9,9 градуса)», — рассказал Тишковец.

Синоптик добавил, что, согласно прогнозам, теплее уже не будет.

Его коллега Михаил Леус добавил, что в течение дня на погоду Москвы окажет влияние циклон. По его западной периферии регион будет пересекать вторичный холодный фронт.

«На своем пути он вызовет уплотнение облачности и кратковременные дожди, которые в отдельных районах области пройдут в сопровождении раскатов грома. В такой ситуации температура окажется на 3–4 градуса ниже климатической нормы», — предупредил Леус.

По его данным, температура воздуха в Москве составит плюс 18–20 градусов, по области — плюс 17–22 градуса. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу, 15 августа, без осадков, ночью — плюс 12–14 градусов, днем — плюс 23–25 градусов.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 14 августа

По информации Леуса, сегодня Северная столица попадет под влияние гребня антициклона. Он обеспечит в регионе солнечную и сухую погоду, с температурой на пару градусов теплее нормы.

«Температура воздуха — плюс 23–25 градусов, в Ленинградской области — плюс 20–25 градусов. Ветер западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщил синоптик.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что ближайшие два дня будут самыми теплыми на этой неделе, в городе температура воздуха днем составит плюс 24–26 градусов. В дальнейшем ожидается понижение температуры, и она уже будет днем снова до плюс 20 градусов.

