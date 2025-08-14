В Госдуме ответили, чем обернется для ВСУ удар по Ростову-на-Дону Депутат Водолацкий: удар по Ростову-на-Дону обернется для ВСУ большими потерями

Удар по Ростову-на-Дону обернется для Вооруженных сил Украины большими потерями, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, каждая атака на гражданское население РФ будет встречать адекватный и жесткий ответ. Он также добавил, что украинское руководство недооценивает последствия своих действий.

Чем для ВСУ обернется атака на Ростов-на-Дону? За пострадавших, за детей, получивших ранения, за женщин бойцы Южного военного округа РФ еще больше сейчас начнут уничтожать эту фашистскую нечисть. Вся военная инфраструктура Украины получит еще больше возмездия за то, что они сегодня творят против мирных граждан Ростова-на-Дону, Белгорода и других мирных городов. Если [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), его кураторы думают, что останутся безнаказанными, то они ошибаются. Они получат по полной программе, — высказался Водолацкий.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ использовали тактику комбинированной атаки для прорыва системы ПВО во время удара БПЛА по Ростову-на-Дону. По его словам, это позволило украинскому дрону достигнуть города и нанести удар по жилому дому, в результате чего пострадали мирные жители.