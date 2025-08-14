Стало известно, почему дрон ВСУ не смогли сбить при атаке на Ростов-на-Дону Военэксперт Кнутов: ВСУ произвели комбинированную атаку на Ростов-на-Дону

Вооруженные силы Украины использовали тактику комбинированной атаки, чтобы прорвать систему ПВО при атаке беспилотников на Ростов-на-Дону, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, это позволило украинскому дрону достигнуть города и нанести удар по жилому дому, в результате чего пострадали мирные жители.

ВСУ уже не в первый раз используют дроны для ударов по территории нашей страны. Неоднократно их сбивали. Во время атаки на Ростов-на-Дону, по-видимому, была совершена комбинированная атака ВСУ, когда были задействованы дроны приманки, типа «Рубака», либо другие средства, которые позволили данному дрону подойти непосредственно к городу и нанести удар по жилому дому. В результате пострадали люди, получили повреждения квартиры, — пояснил Кнутов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что за атакой на Ростов-на-Дону могут стоять террористические группы, связанные с ВСУ и глубоко законспирированные на территории России. Он подчеркнул, что дрон «Летучая лисица», которым, предположительно, был нанесен удар по жилому дому, вряд ли мог быть запущен с украинской территории.