Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 12:06

Стало известно, почему дрон ВСУ не смогли сбить при атаке на Ростов-на-Дону

Военэксперт Кнутов: ВСУ произвели комбинированную атаку на Ростов-на-Дону

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины использовали тактику комбинированной атаки, чтобы прорвать систему ПВО при атаке беспилотников на Ростов-на-Дону, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, это позволило украинскому дрону достигнуть города и нанести удар по жилому дому, в результате чего пострадали мирные жители.

ВСУ уже не в первый раз используют дроны для ударов по территории нашей страны. Неоднократно их сбивали. Во время атаки на Ростов-на-Дону, по-видимому, была совершена комбинированная атака ВСУ, когда были задействованы дроны приманки, типа «Рубака», либо другие средства, которые позволили данному дрону подойти непосредственно к городу и нанести удар по жилому дому. В результате пострадали люди, получили повреждения квартиры, — пояснил Кнутов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что за атакой на Ростов-на-Дону могут стоять террористические группы, связанные с ВСУ и глубоко законспирированные на территории России. Он подчеркнул, что дрон «Летучая лисица», которым, предположительно, был нанесен удар по жилому дому, вряд ли мог быть запущен с украинской территории.

ВСУ
Россия
Ростов-на-Дону
дроны
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
