14 августа 2025 в 11:50

Военэксперт объяснил, кто на самом деле мог атаковать Ростов-на-Дону

Военэксперт Матвийчук: террористические группы могли атаковать Ростов-на-Дону

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

За атакой на Ростов-на-Дону могут стоять террористические группы, связанные с Вооруженными силами Украины и глубоко законспирированные на территории России, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что дрон «Летучая лисица», которым, предположительно, был нанесен удар по жилому дому, вряд ли мог быть запущен с украинской территории. Матвийчук уточнил, что искать исполнителей следует в ближайших 100 км от района удара.

Этот дрон вряд ли был запущен с территории Украины. По дальности он не достигает. Я полагаю, надо искать в ближайших 100 км от района удара. Возможно, что это террористические группы, глубоко законспирированные на территории России, — пояснил Матвийчук.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что ВСУ нанесли удар по Ростову-на-Дону беспилотником «Аэропракт» — «Летучая лисица». По словам очевидцев, аппарат заметили в небе за считанные минуты до того, как в одном из жилых домов прогремел взрыв. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ростов-на-Дону
атаки
удары
ВСУ
Россия
Мария Зеленина
М. Зеленина
