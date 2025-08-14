Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Назван тип беспилотника, атаковавшего Ростов-на-Дону

ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотником «Летучая лисица»

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ нанесли удар по Ростову-на-Дону, использовав беспилотник «Аэропракт» — «Летучая лисица», пишет Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, аппарат заметили в небе за считанные минуты до того, как в одном из жилых домов прогремел взрыв. В результате происшествия повреждения получили 10 квартир многоэтажки. Министерство обороны России и местные власти не комментировали эти данные.

Беспилотный комплекс «Летучая лисица» — это дальнолетный аппарат, способный перевозить свыше 150 килограммов взрывчатки. Он представляет собой легкомоторный самолет, но полностью без экипажа, что делает его особенно опасным.

Ранее в Ростове-на-Дону украинский беспилотник врезался в крышу жилого дома. По предварительной информации, на двух человек, находившихся под окнами, обрушились осколки фасада и стекла, еще один пострадавший получил травмы при взрыве. Минобороны РФ и региональные власти пока не давали официальных комментариев.

До этого первые кадры с места взрыва в Ростове-на-Дону появились в Сети. На опубликованных видео видно, что вокруг лежат десятки осколков стекла. По данным источника, ударная волна выбила окна в нескольких квартирах, на месте работают экстренные службы.

