Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира Две вьетнамские волейболистки не прошли гендерный тест на чемпионате мира

Международная федерация волейбола (FIVB) аннулировала результаты сборной Вьетнама на чемпионате мира среди девушек до 21 года в Индонезии из-за нарушений при прохождении гендерного теста, сообщает Jakarta Globe. По итогам исследования выяснилось, что одна спортсменка не имела права играть из-за нарушения дисциплинарного регламента.

Скандал разгорелся после того, как сборная Вьетнама выставила на площадку двух игроков, идентифицированных как мужчины. Тест для подтверждения пола был проведен по запросу команды Индонезии, которая заподозрила нарушения. Федерация волейбола Вьетнама выразила несогласие с решением FIVB и собирается подать жалобу.

Ранее стало известно, что Олимпийский и паралимпийский комитет Соединенных Штатов запретил участие трансгендеров (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в женских соревнованиях. Организация уже направила соответствующее уведомление подшефным спортивным федерациям. В частности, уведомления были направлены федерациям, курирующим плавание, легкую атлетику и другие виды спорта. Им напомнили об обязанности соблюдать указ, изданный президентом США Дональдом Трампом.