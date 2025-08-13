Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 13:21

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Две вьетнамские волейболистки не прошли гендерный тест на чемпионате мира

Фото: Agung Kuncahya B./XinHua/Global Look Press

Международная федерация волейбола (FIVB) аннулировала результаты сборной Вьетнама на чемпионате мира среди девушек до 21 года в Индонезии из-за нарушений при прохождении гендерного теста, сообщает Jakarta Globe. По итогам исследования выяснилось, что одна спортсменка не имела права играть из-за нарушения дисциплинарного регламента.

Скандал разгорелся после того, как сборная Вьетнама выставила на площадку двух игроков, идентифицированных как мужчины. Тест для подтверждения пола был проведен по запросу команды Индонезии, которая заподозрила нарушения. Федерация волейбола Вьетнама выразила несогласие с решением FIVB и собирается подать жалобу.

Ранее стало известно, что Олимпийский и паралимпийский комитет Соединенных Штатов запретил участие трансгендеров (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в женских соревнованиях. Организация уже направила соответствующее уведомление подшефным спортивным федерациям. В частности, уведомления были направлены федерациям, курирующим плавание, легкую атлетику и другие виды спорта. Им напомнили об обязанности соблюдать указ, изданный президентом США Дональдом Трампом.

волейбол
Вьетнам
тесты
смена пола
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-тренер сборной Канады возглавил «Шанхай Дрэгонс»
Ночи все холоднее, под Москвой до плюс 7: прогноз погоды на неделю
У москвички нашли в легком огромную кисту с паразитами
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО
Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа
Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР
В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении
Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами
В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа
Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России
Российскую доставку «букета Гераней» для ВСУ сняли на видео
В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет
Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов
Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
Покинувшая Россию рок-группа решила начать бизнес на родине
В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.