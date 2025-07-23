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23 июля 2025 в 16:55

Трансгендерам закрыли дорогу на Олимпийские игры

Олимпийский комитет США запретил участие трансгендеров в Играх

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олимпийский и паралимпийский комитет Соединенных Штатов запретил участие трансгендеров (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в женских соревнованиях, сообщает ESPN. Уточняется, что организация уже направила соответствующее уведомление подшефным спортивным федерациям. Такое решение призвано обеспечить справедливую и безопасную конкурентную среду для женщин.

Наша пересмотренная политика подчеркивает важность обеспечения справедливой и безопасной конкурентной среды для женщин. Все национальные спортивные федерации обязаны обновить свою действующую политику в соответствии с этим, — говорится в заявлении.

В частности, уведомления были направлены федерациям, курирующим плавание, легкую атлетику и другие виды спорта. Им напомнили об обязанности соблюдать указ, изданный президентом США Дональдом Трампом.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Трампа может прекратить финансирование больниц, предоставляющих гендерную терапию несовершеннолетним. Уточняется, что хозяин Белого дома намерен защищать детей от таких процедур.

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