13 августа 2025 в 11:00

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада! Китайская гвоздика — идеальный цветок для посадки в августе. Согласно исследованиям ботаников и рекомендациям садоводов, китайская гвоздика (Dianthus chinensis) — одно из немногих многолетних растений, которые можно успешно высаживать в конце лета.

Проверенные преимущества:

  1. Сроки цветения. При посадке в августе зацветает через 60–70 дней (октябрь) в первый год. На следующий сезон цветение начинается уже в июне.
  2. Зимостойкость. Выдерживает морозы до -15 °C (при наличии снежного покрова или легкого укрытия).
  3. Условия выращивания. Предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой. Не требует частого полива (достаточно 1 раз в 7–10 дней)

Почему садоводы выбирают эту культуру:

  • Широкая цветовая гамма (от белого до темно-бордового).
  • Компактные размеры (15–40 см в зависимости от сорта).
  • Устойчивость к большинству грибковых заболеваний

Для лучшего результата специалисты рекомендуют:

  1. Использовать свежие семена (всхожесть сохраняется 2–3 года).
  2. Высаживать рассадным способом (посев в начале августа, высадка в грунт в сентябре).
  3. Мульчировать молодые растения на зиму.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает -40 °C, цветет все лето!

многолетники
сады
цветы
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
