Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада! Китайская гвоздика — идеальный цветок для посадки в августе. Согласно исследованиям ботаников и рекомендациям садоводов, китайская гвоздика (Dianthus chinensis) — одно из немногих многолетних растений, которые можно успешно высаживать в конце лета.

Проверенные преимущества:

Сроки цветения. При посадке в августе зацветает через 60–70 дней (октябрь) в первый год. На следующий сезон цветение начинается уже в июне. Зимостойкость. Выдерживает морозы до -15 °C (при наличии снежного покрова или легкого укрытия). Условия выращивания. Предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой. Не требует частого полива (достаточно 1 раз в 7–10 дней)

Почему садоводы выбирают эту культуру:

Широкая цветовая гамма (от белого до темно-бордового).

Компактные размеры (15–40 см в зависимости от сорта).

Устойчивость к большинству грибковых заболеваний

Для лучшего результата специалисты рекомендуют:

Использовать свежие семена (всхожесть сохраняется 2–3 года). Высаживать рассадным способом (посев в начале августа, высадка в грунт в сентябре). Мульчировать молодые растения на зиму.

