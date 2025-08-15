«Дольше века»: из-за смены поясов рабочий день Путина продлится двое суток

Президента России Владимира Путина ждет напряженный рабочий график во время поездки на Аляску, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Из-за 11-часовой разницы во времени пятница, 15 августа, для российского лидера фактически растянется на двое суток.

И дольше века длится день, — процитировал Песков название романа Айтматова, образно описывая данную ситуацию.

В этот день глава государства не только проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом на военной базе Элмендорф-Ричардсон, но и посетит один из российских регионов по пути в США. Такой интенсивный график связан с необходимостью успеть выполнить запланированные мероприятия в разных часовых поясах. Встреча лидеров двух стран, как ранее сообщали Кремль и Белый дом, начнется в 11:30 по местному времени (22:30 мск).

Ранее сообщалось, что организация саммита на Аляске стала серьезным испытанием для Секретной службы США. Подготовка напоминала экстремальный забег из-за сжатых сроков и удаленности места встречи. Хотя встреча проходит на американской земле, что упрощает перемещение ресурсов, географическая изоляция Аляски сама по себе стала огромной проблемой.