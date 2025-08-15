Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 00:45

15 августа Степан-Сеновал: к чему ржут лошади и жмутся овцы

15 августа Степан-Сеновал: к чему ржут лошади и жмутся овцы 15 августа Степан-Сеновал: к чему ржут лошади и жмутся овцы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пятнадцатое августа в народном календаре носит имя Степана-Сеновала. Этот день был ключевым для завершения сенокосной страды и подготовки к осени, а наблюдательные предки оставили нам множество примет, основанных на погоде и поведении животных.

Погодные приметы на Степана-Сеновала

  • Какая погода на Степана — таким будет и сентябрь. Особенно важным считалось утро: ясное солнце сулило теплый и сухой первый месяц осени.

  • Дождь на Степана-Сеновала предвещал ненастную, но богатую грибами осень. Моросивший с утра дождик называли именинным и считали добрым знаком для будущего урожая.

  • Сильный ветер 15 августа — к ветреной зиме с метелями.

  • Туман утром над водой — к скорому улучшению погоды, теплу.

  • Обильная роса на Степана — знак отличного урожая льна на следующий год. Сухая трава — к засушливой осени.

  • Паутина сплетена густо и низко — примета к ранней и студеной зиме. Высоко расположенная паутина — к затяжной осени.

Приметы на 15 августа — что можно и нельзя делать на Степана-Сеновала Приметы на 15 августа — что можно и нельзя делать на Степана-Сеновала Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы по поведению птиц и зверей 15 августа

  • Лошади громко и беспокойно ржут — жди ненастья или сильного ветра.

  • Овцы дружно толпятся — к дождливому дню. Если же они разбредаются по пастбищу, погода будет ясной.

  • Куры рано на насест садятся — к скорому похолоданию или дождю.

  • Пчелы с утра активно летают и не спешат в улей — день будет ясным и теплым.

Что категорически нельзя делать на Степана-Сеновала

  • Ссориться и сквернословить. Считалось, что негативная энергия в этот день может притянуть беды на весь год. Особенно опасно было ругаться в поле или на сенокосе.

  • Пинать ногами камни. По поверью, это могло «покалечить» ноги Степана, покровителя лошадей и покоса, и навлечь проблемы со здоровьем ног у самого человека или его скота.

  • Оставлять сено неубранным или под дождем. Это было прямым оскорблением труда и могло привести к гниению заготовок. Весь сенокос должен быть завершен к этому дню.

  • Начинать новые важные дела, особенно связанные с крупными тратами или риском. День считался переходным, не самым удачным для стартов.

  • Продавать первый пойманный в сети улов или первый собранный мед. Следовало обязательно часть оставить для дома или угостить нуждающихся, чтобы не отпугнуть удачу.

Приметы на 15 августа Приметы на 15 августа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что нужно сделать обязательно 15 августа

  • Завершить сенокос. Это было главное дело дня. Последние стога ставили с особым почтением, иногда украшая их цветами или лентами.

  • Поить лошадей «через серебро». Чтобы кони были здоровы и сильны, им давали воду, в которую на ночь опускали серебряную монету или кольцо. Такую же же воду могли использовать для умывания, чтобы сохранить красоту.

  • Девушки и женщины плели из 12 трав (обязательно включая мяту и чабрец) Степанов венок. Его приносили в избу и вешали в красном углу. Считалось, что он обладает защитной силой, оберегает дом от болезней и ссор, а его аромат придает сил домочадцам. Иногда травы из него позже использовали для лечения.

  • Угощать лошадей. Им давали лучший овес, кормили освященной солью, почитая их как главных помощников в сенокосе.

  • Чтить семейный очаг. Вечером собирались всей семьей за столом, благодарили за завершенные труды и просили у Степана благополучия на предстоящую зиму.

День Степана-Сеновала — это срез народной мудрости, тесно связанный с аграрным циклом и глубоким наблюдением за природой, напоминающий о гармонии между человеком и окружающим миром.

Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.

народныеприметы
приметы
август
погода
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ограничения на полеты введены в двух российских аэропортах
Украинские войска более 40 раз за сутки покушались на ДНР
Офис правящей партии Сербии подвергся нападению протестующих
SHOT: беспилотник атаковал жилой дом в Курске
Силы ПВО сработали над Воронежем
США имеют данные о месте содержания живых заложников в Газе
Самолет на Тайване чудом избежал крушения
Актриса Снигирь присмотрела себе новый имидж
Украина приняла решение о принудительной эвакуации еще в пяти селах
Названы три сценария провокаций Киева перед саммитом на Аляске
Россиянам предложили отказаться от иллюзий о саммите на Аляске
Борьба с раком, «вечные прятки», тревожность: как живут родные Виктора Цоя
«Дольше века»: из-за смены поясов рабочий день Путина продлится двое суток
15 августа Степан-Сеновал: к чему ржут лошади и жмутся овцы
В Госдуме назвали число преступлений, совершенных через WhatsApp и Telegram
Зеленский попытался скрыть предложение со стороны США
«Он ужасен»: в США раскритиковали главу офиса Зеленского Ермака
Британский политик попытался вразумить официальный Лондон
Израиль утвердил пять принципов победы в секторе Газа
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 августа 2025 года
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.