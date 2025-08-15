15 августа Степан-Сеновал: к чему ржут лошади и жмутся овцы

Пятнадцатое августа в народном календаре носит имя Степана-Сеновала. Этот день был ключевым для завершения сенокосной страды и подготовки к осени, а наблюдательные предки оставили нам множество примет, основанных на погоде и поведении животных.
Погодные приметы на Степана-Сеновала
Какая погода на Степана — таким будет и сентябрь. Особенно важным считалось утро: ясное солнце сулило теплый и сухой первый месяц осени.
Дождь на Степана-Сеновала предвещал ненастную, но богатую грибами осень. Моросивший с утра дождик называли именинным и считали добрым знаком для будущего урожая.
Сильный ветер 15 августа — к ветреной зиме с метелями.
Туман утром над водой — к скорому улучшению погоды, теплу.
Обильная роса на Степана — знак отличного урожая льна на следующий год. Сухая трава — к засушливой осени.
Паутина сплетена густо и низко — примета к ранней и студеной зиме. Высоко расположенная паутина — к затяжной осени.
Приметы по поведению птиц и зверей 15 августа
Лошади громко и беспокойно ржут — жди ненастья или сильного ветра.
Овцы дружно толпятся — к дождливому дню. Если же они разбредаются по пастбищу, погода будет ясной.
Куры рано на насест садятся — к скорому похолоданию или дождю.
Пчелы с утра активно летают и не спешат в улей — день будет ясным и теплым.
Что категорически нельзя делать на Степана-Сеновала
Ссориться и сквернословить. Считалось, что негативная энергия в этот день может притянуть беды на весь год. Особенно опасно было ругаться в поле или на сенокосе.
Пинать ногами камни. По поверью, это могло «покалечить» ноги Степана, покровителя лошадей и покоса, и навлечь проблемы со здоровьем ног у самого человека или его скота.
Оставлять сено неубранным или под дождем. Это было прямым оскорблением труда и могло привести к гниению заготовок. Весь сенокос должен быть завершен к этому дню.
Начинать новые важные дела, особенно связанные с крупными тратами или риском. День считался переходным, не самым удачным для стартов.
Продавать первый пойманный в сети улов или первый собранный мед. Следовало обязательно часть оставить для дома или угостить нуждающихся, чтобы не отпугнуть удачу.
Что нужно сделать обязательно 15 августа
Завершить сенокос. Это было главное дело дня. Последние стога ставили с особым почтением, иногда украшая их цветами или лентами.
Поить лошадей «через серебро». Чтобы кони были здоровы и сильны, им давали воду, в которую на ночь опускали серебряную монету или кольцо. Такую же же воду могли использовать для умывания, чтобы сохранить красоту.
Девушки и женщины плели из 12 трав (обязательно включая мяту и чабрец) Степанов венок. Его приносили в избу и вешали в красном углу. Считалось, что он обладает защитной силой, оберегает дом от болезней и ссор, а его аромат придает сил домочадцам. Иногда травы из него позже использовали для лечения.
Угощать лошадей. Им давали лучший овес, кормили освященной солью, почитая их как главных помощников в сенокосе.
Чтить семейный очаг. Вечером собирались всей семьей за столом, благодарили за завершенные труды и просили у Степана благополучия на предстоящую зиму.
День Степана-Сеновала — это срез народной мудрости, тесно связанный с аграрным циклом и глубоким наблюдением за природой, напоминающий о гармонии между человеком и окружающим миром.
