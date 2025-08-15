15 августа Степан-Сеновал: к чему ржут лошади и жмутся овцы

Пятнадцатое августа в народном календаре носит имя Степана-Сеновала. Этот день был ключевым для завершения сенокосной страды и подготовки к осени, а наблюдательные предки оставили нам множество примет, основанных на погоде и поведении животных.

Паутина сплетена густо и низко — примета к ранней и студеной зиме. Высоко расположенная паутина — к затяжной осени.

Обильная роса на Степана — знак отличного урожая льна на следующий год. Сухая трава — к засушливой осени.

Дождь на Степана-Сеновала предвещал ненастную, но богатую грибами осень. Моросивший с утра дождик называли именинным и считали добрым знаком для будущего урожая.

Какая погода на Степана — таким будет и сентябрь. Особенно важным считалось утро: ясное солнце сулило теплый и сухой первый месяц осени.

Приметы на 15 августа — что можно и нельзя делать на Степана-Сеновала

Пчелы с утра активно летают и не спешат в улей — день будет ясным и теплым.

Куры рано на насест садятся — к скорому похолоданию или дождю.

Овцы дружно толпятся — к дождливому дню. Если же они разбредаются по пастбищу, погода будет ясной.

Ссориться и сквернословить. Считалось, что негативная энергия в этот день может притянуть беды на весь год. Особенно опасно было ругаться в поле или на сенокосе.

Пинать ногами камни. По поверью, это могло «покалечить» ноги Степана, покровителя лошадей и покоса, и навлечь проблемы со здоровьем ног у самого человека или его скота.

Оставлять сено неубранным или под дождем. Это было прямым оскорблением труда и могло привести к гниению заготовок. Весь сенокос должен быть завершен к этому дню.

Начинать новые важные дела, особенно связанные с крупными тратами или риском. День считался переходным, не самым удачным для стартов.