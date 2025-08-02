Девушка сломала руку, врезавшись в прицеп с лошадьми Девушка на каршеринге въехала в прицеп с лошадьми и сломала руку

В Санкт-Петербурге на внутренней стороне кольцевой автодороги после съезда на Мурино произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и прицепа с лошадьми, передает Telegram-канал «78 Новости». Девушка, находившаяся в каршеринге, получила перелом руки.

Сообщается, что животные, находившиеся в прицепе, не получили травм. По словам свидетелей, на КАД образовался затор. На месте работают аварийные службы, проводится расследование причин инцидента.

Ранее на Волгоградском проспекте в Москве произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, один из которых перевернулся. В результате аварии пострадали шесть человек, среди них есть пешеход. На место происшествия прибыл санитарный вертолет для эвакуации пострадавших в больницу. По предварительным данным, как минимум один человек получил тяжелые ранения.

До этого два человека погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Удмуртии. ДТП произошло на трассе Можга — Бемыж недалеко от села Поршур. Среди пострадавших — трое детей. Причины аварии выясняются.