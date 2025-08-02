На Волгоградском проспекте в Москве произошла большая авария «112»: в Москве на Волгоградском проспекте столкнулись три автомобиля

На Волгоградском проспекте в Москве произошла авария — столкнулись три автомобиля, один из них перевернулся, передает Telegram-канал «112». Пострадали шесть человек, среди них — пешеход.

По информации авторов канала, на место аварии прибыл санитарный вертолет, который поможет доставить пострадавших в больницу. «112» утверждает, что, по предварительным данным, как минимум один человек получил тяжелые ранения.

Ранее в Балашихе самокатчик сбил девятилетнего ребенка и скрылся с места аварии, сообщило подмосковное управление МВД. Мальчика доставили в больницу, полицейские ищут виновного в наезде. Ребенок 2016 года рождения госпитализирован с телесными повреждениями, добавили в органах.

Также шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в Мордовии при опрокидывании автобуса с 48 пассажирами. ДТП произошло рядом с селом Хлебино, часть раненых доставили в больницу. Как отметили в ведомстве, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.