Чудовищный ливень идет на Москву, чего ждать, сколько будет градусов

Циклон ненадолго покинул Москву и Петербург, но мощнейший ливень придет на следующей неделе. Сколько будет градусов в выходные, когда ждать новых ливней, какой будет погода в конце августа?

Какая погода пришла в Москву к 14 августа

Утром 14 августа на западе Подмосковья проявилось влияние холодного атмосферного фронта, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

«Местами накрапывал дождь, температура воздуха повышается медленно. А на востоке Подмосковья облачная погода с прояснениями и теплее. Днем в Москве температура воздуха лишь приблизится к 20 градусам», — прогнозирует Позднякова в своем Telegram-канале.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус обещает, что 14 августа в Москве будет прохладно и ветрено.

«На погоду в столице еще оказывает влияние циклон, ушедший далеко в Сибирь: по его западной периферии регион будет пересекать вторичный холодный фронт. На своем пути он вызовет уплотнение облачности и кратковременные дожди, которые в отдельных районах области пройдут в сопровождении раскатов грома. В такой ситуации температура окажется на 3–4 градуса ниже климатической нормы: плюс 18–20 градусов, по области — плюс 17–22. Атмосферное давление будет слабо расти выше нормы. В пятницу без осадков, ночью плюс 12–14, днем плюс 23–25», — прогнозирует Леус.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько будет градусов в выходные в Москве, чего ждать в конце августа

Гидрометцентр России прогнозирует теплую субботу с переменной облачностью. Температура воздуха вырастет до плюс 24 градусов при относительно высоком давлении и слабом северо-восточном ветре.

Однако уже в воскресенье направление ветра сменится, в столице похолодает до плюс 20 градусов. По данным Foreca, в ночь на 18 августа в столице начнутся дожди, которые перейдут в полноценный ливень. Непогода будет продолжаться до вечера вторника; ожидается, что в течение двух дней может выпасть до 35,3 мм осадков (35 литров воды на квадратный метр поверхности).

По данным Гидрометцентра, норма осадков в Москве для августа составляет 77 мм — может выпасть почти половина нормы за два дня.

В среду осадки в Москве прекратятся, однако температура воздуха будет расти медленно и только к следующей пятнице, 22 августа, вернется к плюс 25 градусам.

Позднякова прогнозирует, что вторая половина августа 2025 года в Европейской России будет прохладной.

«Вторая половина августа не обещает летнего тепла. Погоду будет формировать высотный циклон с центром над Баренцевым морем. Он будет качать стратосферный холод, который проникнет и в центральные области Европейской России. И средняя суточная температура воздуха окажется на 2–3 градуса ниже нормы. Температура воздуха будет соответствовать последним числам августа», — предупредила синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будут ли жаркие выходные

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозирует, что ближайшие два дня на северо-западе России будут солнечными и теплыми.

«Циклон уходит на восток с территории Ленинградской области, и уже даже антициклон сформировался над Прибалтикой. Так что отличные два дня нам предстоят, сухие и солнечные. Самое главное, что они будут самыми теплыми на этой неделе, в Санкт-Петербурге температура воздуха днем плюс 24–26 градусов», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Леус прогнозирует в регионе солнечную и сухую погоду с температурой на пару градусов теплее нормы. Температура воздуха в пятницу ночью плюс 12–14, днем плюс 24–26 градусов.

Однако уже в субботу в Санкт-Петербурге начнется понижение температуры. Foreca прогнозирует до плюс 18 градусов тепла и 12 мм осадков. Влияние циклонов сохранится и на следующей неделе, прогнозирует Колесов.

