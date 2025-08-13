Новая мобилизация? Что означает рассылка о воинском учете на «Госуслугах»

Россияне стали получать уведомления о воинском учете на «Госуслугах». Что означает рассылка, говорит ли это, что началась новая мобилизация, при чем здесь реестр электронных повесток, что сказал депутат Андрей Картаполов?

Что означает рассылка о воинском учете на «Госуслугах»

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета на «Госуслугах» связаны с наполнением баз данных. Они не означают, что получателя отправят проходить воинскую службу.

«Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных», — объяснил Картаполов.

Сообщения получают граждане, в том числе находящиеся в запасе или не состоящие на воинском учете. Каждое уведомление именное, в нем говорится, что для получения сведений о воинском учете надо запросить выписку из реестра повесток в личном кабинете. Для уточнения сведений предлагается направить заявление по гиперссылке.

Картаполов пояснил, что данные о людях, которые давно проходили срочную службу, сохранились в военкоматах. Сведения внесли в электронный реестр и теперь их необходимо актуализировать, добавил парламентарий.

«Например, служил человек 10–15 лет назад, но он же все равно находится в резерве. Ему надо предоставить документы, может быть, он поменял профессию, получил другое образование, чем-то заболел и у него хроническое заболевание или инвалидность. Все эти вещи надо уточнять и подтверждать», — отметил он.

Часть сведений, по словам депутата, можно подтвердить через «Госуслуги», остальные — передать в военный комиссариат.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что такое единый реестр повесток

Единый реестр воинского учета заработал 1 ноября 2024 года. Он представляет собой электронную базу с данными о гражданах, связанными с воинским учетом и военной службой. Информация, которую вносят в реестр, содержит в том числе персональные данные: паспорт, СНИЛС, ИНН, информация о гражданстве, образовании, трудовой деятельности, состоянии здоровья.

В рамках системы действует реестр повесток, где размещаются все соответствующие уведомления, например о прохождении медосвидетельствования или призывной комиссии, уточнении документов воинского учета и отправке на срочную службу. Повестки направляются лично под расписку заказным письмом, а также размещаются в электронном реестре. Повестка считается врученной после подписи, в день вручения заказного письма и спустя неделю после ее размещения в реестре.

Андрей Картаполов уточнил, что в рамках предстоящего осеннего призыва, который стартует 1 октября, будут рассылать как бумажные, так и электронные повестки. Это обусловлено ограниченной доступностью интернета в отдаленных регионах России.

«Будут применяться и те, и другие, и они будут иметь равную силу», — добавил Картаполов.

В ходе весеннего призыва также рассылались бумажные и электронные повестки.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о круглогодичном призыве

В конце июля в Госдуму внесли законопроект об изменении сроков военного призыва: согласно документу, он будет проводиться круглый год — с 1 января по 31 декабря на основании указа президента.

По словам депутата ГД Андрея Красова, нововведение призвано снизить нагрузку на военкоматы и повысить их эффективность. Он подчеркнул, что это не связано с проведением СВО, так как срочники до нее не допускаются.

«Более тщательное медицинское освидетельствование будет проходить. Если призывник жалуется на состояние здоровья, то без спешки можно проверить состояние здоровья призывника, используя при этом медицинские учреждения Министерства обороны и гражданского сектора здравоохранения», — добавил парламентарий.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в проекте «ничего страшного нет».

«Нет ничего особенного в проекте о круглогодичном призыве. Просто равномерная работа по призыву в вооруженные силы, чтобы не в самый последний момент», — объяснил он.

Читайте также:

Стали известны требования Кремля на переговорах с США: позиция РФ, инсайды

Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?

Умер гроза шпионов и легенда «Альфы» Владимир Зайцев: что известно, досье