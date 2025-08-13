Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Умер Гроза шпионов и легенда «Альфы» Владимир Зайцев: что известно, досье

Владимир Зайцев Владимир Зайцев Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Ветеран органов госбезопасности полковник КГБ СССР Владимир Зайцев скончался в возрасте 77 лет. Что известно о его смерти, работе в спецслужбах, почему его называли «грозой шпионов», каково досье Зайцева?

Что известно о смерти Зайцева, причины

15 августа в Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» сообщили о смерти Зайцева. Там не уточнили причины, по которым ветеран спецслужб ушел из жизни.

«Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора „Альфа“ с глубоким прискорбием сообщает, что на 78 году жизни скончался полковник Зайцев Владимир Николаевич. <...> Вечная память о Владимире Николаевиче Зайцеве навсегда останется в наших сердцах!» — говорится в сообщении ассоциации.

По словам главы ассоциации Сергея Гончарова, Зайцев долго боролся с болезнью.

«Он долго болел, у него был рак», — заявил Гончаров в разговоре с NEWS.ru.

Владимир Зайцев на праздновании 40‑летия Группы «А» КГБ-ФСБ Владимир Зайцев на праздновании 40‑летия Группы «А» КГБ-ФСБ Фото: AlphaSpecnaz/Global Look Press

Каково досье Зайцева, Гроза шпионов

Владимир Зайцев родился 19 марта 1948 года в Московской области. Он работал на заводе с 16 лет. В 1967–1969 годах являлся военнослужащим Группы советских войск в Германии. В 1979 году окончил Высшую школу КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского.

В общей сложности в системе госбезопасности Зайцев прослужил более 20 лет, с 1972 года. Он стал профессионалом высшего класса, а пресса наградила его прозвищем Гроза шпионов.

С 1982-го по февраль 1992 года Зайцев был в Группе «А» Седьмого управления КГБ СССР. Прошел должности от начальника отделения одного из подразделений до замначальника Группы «А».

«Участвовал в знаковых операциях по освобождению заложников. Среди них — операция в Тбилиси (1983 год). Находясь на острие атаки, сыграл ключевую роль в освобождении пассажиров лайнера, захваченного бандой вооруженных террористов. За его плечами в качестве командира боевые командировки в охваченный войной Афганистан», — подчеркнули в Ассоциации ветеранов «Альфа».

Будучи асом оперативной работы, Зайцев выступал старшим группы, которая в середине 1980-х годов захватила целый ряд шпионов и предателей.

Зайцев был отличным спортсменом, неоднократно становился чемпионом центрального аппарата КГБ по восточным единоборствам. Выполнил норматив мастера спорта СССР по трем видам спорта.

«Личный вклад [Зайцева] в обеспечение безопасности Родины был отмечен орденами Красного Знамени, Красной Звезды и „За личное мужество“, многими медалями. Почетный сотрудник Госбезопасности», — добавили в ассоциации.

Выйдя в отставку, Зайцев занимался государственной деятельностью, работал помощникам председателя правительства РФ по силовому блоку с 2002 по 2004 год. Много лет руководил Фондом поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности «Антитеррор» и вице-президентом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Возглавлял комитет по СМИ и массовым коммуникациям ассоциации, входил в общественный совет газеты «Спецназ России». Неоднократно публиковался на страницах издания.

Владимир Зайцев в период его работы помощником главы правительства России Владимир Зайцев в период его работы помощником главы правительства России Фото: AlphaSpecnaz/Global Look Press

Что говорят о Зайцеве

Сергей Гончаров заявил, что Зайцев до последнего оставался преданным своему делу и коллегам, несмотря на тяжелую болезнь.

«Он практически не пропускал ни дня, чтобы не связаться с ассоциацией, не пропустил ни одного совета, на всех праздниках, всех мероприятиях он присутствовал, хотя видели, что у человека большие боли. Он даже иногда приходил с палочкой. Это действительно человек высокого мужества и огромной самоотдачи», — сказал Гончаров.

Он добавил, что Зайцев посвятил жизнь служению государству, пройдя через Афганистан и другие горячие точки, участвуя в сложных операциях. По его словам, преданность делу и стойкость духа Зайцева стали примером для нынешних бойцов «Альфы».

«Зайцев много отдал нашему подразделению, служению государству. <...> Можно говорить о Владимире Николаевиче очень много. Его уход — это для нас всех большое горе», — отметил Гончаров.

Егор Зверев
Е. Зверев
