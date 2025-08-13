«Он много отдал»: в «Альфе» высказались о смерти полковника Зайцева

Прославленный ветеран органов госбезопасности полковник КГБ СССР Владимир Зайцев был человеком большого мужества, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, Зайцев до последнего оставался преданным своему делу и коллегам, несмотря на тяжелую болезнь.

Надо признать, что Владимир Зайцев — это человек очень большого мужества, потому что он долго болел, у него был рак. При этом он практически не пропускал ни один день, чтобы не связаться с ассоциацией, не пропустил ни одного совета, на всех праздниках, всех мероприятиях он присутствовал, хотя видели, что у человека большие боли. Он даже иногда приходил с палочкой. Это действительно человек высокого мужества и огромной самоотдачи, — высказался Гончаров.

Он добавил, что полковник КГБ посвятил жизнь служению государству, пройдя через Афганистан и другие горячие точки, участвуя в сложных операциях. По его словам, преданность делу и стойкость духа Зайцева стали примером для нынешних бойцов «Альфы».

Зайцев много отдал нашему подразделению, служению государству, прошел Афганистан, прошел горячие точки, участвовал в серьезных операциях. Так что можно говорить о Владимире Николаевиче очень много. Его уход — это для нас всех большое горе. И хотелось бы, чтобы те ребята, которые сегодня в «Альфе» воюют и защищают наше государство, брали пример с таких людей, как Владимир Николаевич, — подытожил Гончаров.

Ранее стало известно, что Зайцев умер на 79-м году жизни. В органах госбезопасности он прослужил более 20 лет, начав службу в 1972 году. Его даже называли «грозой шпионов». Кроме того, Зайцев неоднократно участвовал в освобождении заложников. В частности, он сыграл решающую роль в спасении пассажиров авиалайнера, захваченного вооруженной группой террористов в 1983 году в Тбилиси.