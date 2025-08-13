Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 10:23

Умер «гроза шпионов», легенда советского спецназа «Альфа» Владимир Зайцев

На 78-м году жизни скончался полковник КГБ Владимир Зайцев

Владимир Зайцев Владимир Зайцев Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Ушел из жизни прославленный ветеран органов госбезопасности полковник КГБ СССР Владимир Зайцев, сообщили в Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Ему было 77 лет.

Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» с глубоким прискорбием сообщает, что на 78-м году жизни скончался полковник Зайцев Владимир Николаевич, — сказано в сообщении.

В органах госбезопасности Владимир Николаевич прослужил более двадцати лет, начав службу в 1972 году. Его даже называли «грозой шпионов». Кроме того, Зайцев неоднократно участвовал в освобождении заложников. Сыграл решающую роль в спасении пассажиров авиалайнера, захваченного вооруженной группой террористов в 1983 году в Тбилиси. В его послужном списке командировки в Афганистане, где он руководил подразделением.

За свои заслуги Владимир Зайцев был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и орденом «За личное мужество».

Ранее умер известный французский писатель Жан-Луи Риге. Смерть наступила 7 августа. Родившийся в 1947 году в Мирабо, он получил юридическое образование, работал нотариусом и преподавал, а после выхода на пенсию полностью посвятил себя литературе. Его дебют состоялся в 2012 году, после чего Риге получил ряд престижных премий, публиковался в ведущих изданиях и входил в Союз писателей Франции.

КГБ
ветераны
полковники
смерти
