Умер «гроза шпионов», легенда советского спецназа «Альфа» Владимир Зайцев

Ушел из жизни прославленный ветеран органов госбезопасности полковник КГБ СССР Владимир Зайцев, сообщили в Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Ему было 77 лет.

Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» с глубоким прискорбием сообщает, что на 78-м году жизни скончался полковник Зайцев Владимир Николаевич, — сказано в сообщении.

В органах госбезопасности Владимир Николаевич прослужил более двадцати лет, начав службу в 1972 году. Его даже называли «грозой шпионов». Кроме того, Зайцев неоднократно участвовал в освобождении заложников. Сыграл решающую роль в спасении пассажиров авиалайнера, захваченного вооруженной группой террористов в 1983 году в Тбилиси. В его послужном списке командировки в Афганистане, где он руководил подразделением.

За свои заслуги Владимир Зайцев был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и орденом «За личное мужество».

