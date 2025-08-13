Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Королевская семья Британии: новости, кто напал на Миддлтон

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Эндрю жестоко нападает на жену принца Уильяма Кейт Миддлтон, пишет RadarOnline. Какие еще новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 13 августа?

За что Эндрю ненавидит Миддлтон

Как пишет издание, Эндрю оскорбляет Кейт, поскольку он завидует тому, что она стала ведущей фигурой королевской семьи после смерти королевы Елизаветы II.

«Не понимаю, как кто-то может нелестно отзываться о Кейт, ведь она была спасительницей семьи. Меня это удивило, но люди действительно завидуют. Эндрю всегда думал, что он будет золотым мальчиком королевской семьи, поскольку, несмотря на свои недостатки, он был любимым сыном королевы Елизаветы. Но он видел, как Кейт достигла этого положения благодаря своей грации, хладнокровию и отсутствию скандалов, и он в ярости от того, что она опозорила его еще больше», — сообщил биограф Эндрю Лоуни.

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Schreyer/IMAGO/Global Look Press

Недобрые слова Эндрю в адрес принцессы Уэльской усилили напряженность между ним и принцем Уильямом, повредив отношениям, и без того перегруженным публичными скандалами и семейными раздорами.

В целом же трения между Эндрю и Уильямом существуют уже много лет и обострились после того, как крайне противоречивые действия Эндрю, включая его отношения с торговцем людьми Джеффри Эпштейном, повлияли на публичный имидж королевской семьи.

«Уильям также ненавидит Сару, бывшую жену Эндрю, и не может дождаться того дня, когда отец выгонит их обоих. Если Чарльз этого не сделает, я гарантирую вам, что первое, что сделает Уильям, когда он наконец станет королем, — это добьется их выселения», — заявил источник.

Как принц Гарри планирует помириться с королевской семьей

Принц Гарри собирается пригласить своего отца, короля Карла III, и других высокопоставленных членов королевской семьи на Игры непокоренных в 2027 году. Это будет очередная попытка пробраться обратно в лоно королевской семьи.

По данным RadarOnline, герцог Сассекский теперь убежден, что жизнь в США с его женой Меган Маркл настолько «обречена», что ему нужно вернуться в семью — и немедленно.

«Направление приглашения на Игры непокоренных — это попытка герцога Сассекского восстановить мосты с монархией после многих лет отчуждения. Но это попахивает отчаянием, и вряд ли кто-то из них явится», — сообщил источник.

Игры непокоренных, основанные Гарри в 2014 году как спортивное мероприятие для больных и раненых военнослужащих, стали символом его преданности ветеранам и благотворительным делам.

Мероприятие 2027 года, которое пройдет в Бирмингеме, Англия, станет восьмым по счету.

королевская семья
Великобритания
Кейт Миддлтон
новости
