Ситуация в аэропортах РФ 13 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Ситуация в аэропортах РФ 13 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Этой ночью в одном российском аэропорту снова вводили ограничения, также наблюдаются задержки и отмены рейсов в регионах. Какова ситуация в аэропортах России сегодня, 13 августа?

Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 13 августа

В 01:25 мск от Росавиации поступило сообщение о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Ограничения объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань заработала только в 04:33. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, летевших в Волгоград.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отметили в Росавиации.

Губернатор Волгограда Андрей Бочаров сообщил, что ночью в регионе системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, обломки одного из дронов упали на крышу 16-этажного дома.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами», — сообщил глава региона.

В других регионах 13 августа ограничения в аэропортах не вводили, однако некоторые тоже столкнулись с задержками или отменами рейсов.

В московском аэропорту Шереметьево утром фиксируются многочисленные сбои в расписании. Отменены несколько вылетов — в том числе в Санкт-Петербург (несколько рейсов «Аэрофлота»), Геленджик, Волгоград и Екатеринбург.

С опозданием из Шереметьево отправляются рейсы в Мурманск, Сочи, Калининград, Махачкалу и Минеральные Воды.

С прилетами — аналогичная ситуация: сдвинуты по времени прибытия рейсы из Урумчи, Оренбурга, Минеральных Вод, Казани, Калининграда, Мурманска, Волгограда, Бодрума, Пензы, Еревана, Омска, Красноярска, Сочи, Алма-Аты, Хабаровска и Владивостока.

Всего, по данным онлайн-табло, 68 рейсов уже задержаны или ожидается их задержка.

В аэропорту Внуково утром фиксируются точечные задержки вылетов. По данным онлайн-табло, с опозданием отправляются семь рейсов — в Бодрум, Скопье, Монастир, Алма-Ату, Хургаду и Батуми.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На прилет задерживаются или уже задержаны 27 рейсов. Среди них — борта из Баку, Минеральных Вод, Еревана, Астаны, Антальи, Калининграда, Владикавказа, Измира, Тбилиси и других.

В петербургском аэропорту Пулково утром наблюдаются перебои в расписании. Задержаны три вылета — в Мурманск, Калининград и Минеральные Воды. Отменены рейсы в Москву, Мурманск, Калининград (два рейса) и Минеральные Воды.

На прилет задержаны 19 рейсов, включая борта из Омска, Уфы, Оша, Душанбе, Казани, Антальи, Калининграда, Кирова, Монастира и других городов.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 августа

Пугачева «подешевела»: сколько теперь получает за концерт, потеря денег

Отключение интернета в Крыму: надолго ли, как заказывать и оплачивать такси