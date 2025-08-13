Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 11:00

Ситуация в аэропортах РФ 13 августа: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этой ночью в одном российском аэропорту снова вводили ограничения, также наблюдаются задержки и отмены рейсов в регионах. Какова ситуация в аэропортах России сегодня, 13 августа?

Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 13 августа

В 01:25 мск от Росавиации поступило сообщение о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Ограничения объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань заработала только в 04:33. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, летевших в Волгоград.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отметили в Росавиации.

Губернатор Волгограда Андрей Бочаров сообщил, что ночью в регионе системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, обломки одного из дронов упали на крышу 16-этажного дома.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами», — сообщил глава региона.

В других регионах 13 августа ограничения в аэропортах не вводили, однако некоторые тоже столкнулись с задержками или отменами рейсов.

В московском аэропорту Шереметьево утром фиксируются многочисленные сбои в расписании. Отменены несколько вылетов — в том числе в Санкт-Петербург (несколько рейсов «Аэрофлота»), Геленджик, Волгоград и Екатеринбург.

С опозданием из Шереметьево отправляются рейсы в Мурманск, Сочи, Калининград, Махачкалу и Минеральные Воды.

С прилетами — аналогичная ситуация: сдвинуты по времени прибытия рейсы из Урумчи, Оренбурга, Минеральных Вод, Казани, Калининграда, Мурманска, Волгограда, Бодрума, Пензы, Еревана, Омска, Красноярска, Сочи, Алма-Аты, Хабаровска и Владивостока.

Всего, по данным онлайн-табло, 68 рейсов уже задержаны или ожидается их задержка.

В аэропорту Внуково утром фиксируются точечные задержки вылетов. По данным онлайн-табло, с опозданием отправляются семь рейсов — в Бодрум, Скопье, Монастир, Алма-Ату, Хургаду и Батуми.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На прилет задерживаются или уже задержаны 27 рейсов. Среди них — борта из Баку, Минеральных Вод, Еревана, Астаны, Антальи, Калининграда, Владикавказа, Измира, Тбилиси и других.

В петербургском аэропорту Пулково утром наблюдаются перебои в расписании. Задержаны три вылета — в Мурманск, Калининград и Минеральные Воды. Отменены рейсы в Москву, Мурманск, Калининград (два рейса) и Минеральные Воды.

На прилет задержаны 19 рейсов, включая борта из Омска, Уфы, Оша, Душанбе, Казани, Антальи, Калининграда, Кирова, Монастира и других городов.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 августа

Пугачева «подешевела»: сколько теперь получает за концерт, потеря денег

Отключение интернета в Крыму: надолго ли, как заказывать и оплачивать такси

депутаты
законы
мигранты
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальное желе из черной смородины на зиму, пошаговый рецепт
Психолог рассказала об опасности гаджетов для детей
Сиделка Краско разрыдалась у его гроба
Раскрыто, что грозит воспитательнице за избиение ребенка в Новороссийске
Актер Анисимов раскрыл, каким Краско был в жизни
Рубль ждет серьезный обвал? Курсы валют 13 августа: доллар, евро, юань
Погода в Москве в среду, 13 августа: осенний холод придет раньше времени?
Курск «подружился» с городом, в котором проживают наемники из ВСУ
Племянник развенчал слухи о якобы «брошенном в нищете» Краско
Россиянина задержали за оправдание терроризма в соцсетях
Мать ввела младенцу смертельную дозу препарата от тромбоза из-за плача
Украину уличили в массированных атаках перед встречей Путина и Трампа
Экономист оценил, как могут повлиять на доллар вторичные пошлины США
Одна из стран Прибалтики решила выслать российского дипломата
Психолог дала советы, как легко вернуться в рабочий ритм после отпуска
Психиатр рассказала, как «домашка» влияет на школьников
Налет на нефтепровод «Дружба» и НПЗ: как ВСУ атакуют Россию 13 августа
В России указали на неочевидную опасность заменителей тонировок в авто
Экономист оценила риски обрушения рубля
В МИД России заявили о смерти посла в отставке
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.