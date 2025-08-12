Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 18:36

Отключение интернета в Крыму: надолго ли, как заказывать и оплачивать такси

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крыму возможно длительное отключение интернета, заявили в пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи республики. Как в такой ситуации вызывать такси, оплачивать покупки, какие есть альтернативы?

Что известно об отключении интернета в Крыму

В ведомстве пояснили, что отключение интернета возможно из-за угрозы атак БПЛА.

«В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период», — подчеркнули в ведомстве.

Сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать в обычном режиме. Чтобы долгосрочное отсутствие интернета не застало врасплох, местным жителям порекомендовали заранее к этому подготовиться.

На фоне вынужденных веерных ограничений мобильного интернета в регионе крымские мобильные операторы пообещали ввести меры поддержки своих абонентов.

«В ближайшее время на период ограничений „Волна“ предоставит своим клиентам возможность бесплатной отправки СМС, а также пакеты дополнительных минут для звонков на номера Республики Крым, г. Севастополь и Краснодарского края», — сообщили в пресс-службе оператора «Волна», отметив, что домашний интернет будет работать в штатном режиме.

В компании «Миранда-медиа» рассказали, что оператор также планирует ввести скидку на абонентскую плату и увеличение пакетов СМС в рамках уже действующих тарифных планов для абонентов Крыма и Севастополя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ряде регионов россияне тоже столкнулись с веерными ограничениями работы мобильного интернета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что отключения связаны с обеспечением безопасности граждан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — заявил он.

Отключения интернета влекут за собой различные неудобства. Например, жители Перми рассказали, что им приходится искать Wi-Fi в городе и подключаться к нему. Они также пожаловались, что у них не получается в том числе оплатить проезд в автобусах и заказать такси. Власти российских регионов напоминают горожанам о возможности подключиться к бесплатным общественным Wi-Fi-сетям, чтобы вызвать такси или оплатить покупку с помощью смартфона.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство подготовило и согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить доступ россиян к Сети в условиях ограничений. Пользователи смогут воспользоваться службами такси, доставки и услугами маркетплейсов, уточнил он.

«То есть когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — сказал Шадаев.

В Банке России пришли к выводу, что временные отключения интернета в ряде российских регионов могли спровоцировать рост наличных в обращении.

Отключение интернета в Крыму: надолго ли, как заказывать и оплачивать такси
