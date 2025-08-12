WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Массовые сбои в WhatsApp продолжаются в России во вторник, 12 августа. Что известно о сбоях в связи сегодня, заблокируют ли WhatsApp в России, кто за и кто против ограничений?

Что известно о сбоях в WhatApp в России 12 августа, что с видеозвонками

С 11 августа в России наблюдаются массовые сбои во время звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По данным сервиса «Сбой.рф», 12 августа проблемы с WhatsApp в России продолжаются. За сегодня зафиксировано 417 жалоб. Проблемы начали фиксироваться с 6 часов утра.

Сервис Downdetector.su также 12 августа фиксирует сбои в WhatsApp, зафиксировано порядка 215 жалоб за минувший час.

«Видеозвонки невозможно осуществлять больше суток уже», — комментирует один из пользователей.

«Знаю способ один, чтоб лучше звонилось: перед каждым звонком нужно молиться 2 минуты», — утверждает другой.

9 августа журналистка Ксения Собчак заявила, что «большая четверка» операторов связи в России (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2) попросила заблокировать видеозвонки в связи с резким ростом трафика мобильного интернета и расходов. В своем Telegram-канале она написала, что обсуждения проходили на стратегической сессии по развитию связи еще в конце мая. Источник Forbes подтвердил эту информацию.

Ксения Собчак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В комитете Госдумы по информационной политике заявили, что никаких блокировок не вводилось. Первый зампред комитета Антон Ткачев подчеркнул, что речь идет только о сбоях.

«У меня нет информации по блокировкам. Сбои есть, но точечные, причины действительные неизвестны. Является ли это ответом на просьбу операторов „большой четверки“, сказать не могу, так как ответов от официальных лиц не было. Но сама мотивация просьбы, что люди стали пользоваться чаще интернет-звонками, чем сотовой связью, ведет к непониманию глубины ситуации», — заявил Ткачев.

Правда ли, что WhatsApp заблокируют в России, когда это будет

Власти России не делали официальных заявлений по поводу планов блокировки WhatsApp.

«Таких решений просто нет», — подчеркивал глава комитета Госдумы по цифровой политике Сергей Боярский на пресс-конференции 24 июля.

Однако вскоре журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что с 1 августа в России заблокируют мессенджер WhatsApp и службы VPN. Она поддержала данное решение и назвала мессенджер «обителью зла».

«WhatsApp — один из самых гнилых мессенджеров. Мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Все читается и прослушивается. Сколько маршрутов журналистов, военных на СВО было узнано противником через WhatsApp, сколько погибших. Через WhatsApp строятся мошеннические схемы по краже денежных средств у нашего населения. Этот мессенджер полностью работает на противника», — объявила Кашеварова.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что проблемы со связью в WhatsApp и Telegram вызваны тестовыми блокировками, которые начались с 1 августа. СМИ утверждают, что запрет на звонки из-за границы или полная блокировка WhatsApp может быть введена с 1 сентября — в день, когда должен заработать российский мессенджер MAX. Депутат Ткачев отверг такие предположения.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин утверждает, что блокировка WhatsApp в сентябре — «это дело решенное». По его словам, это делается для продвижения российского «национального мессенджера» MAX.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«У нас уже начались поломки голосовых звонков в Telegram и WhatsApp, блокировка WhatsApp не за горами. Telegram, видимо, будут ломать такими же способами, чтобы привлечь людей в MAX», — утверждает аналитик.

По словам Муртазина, операторов мессенджеров «хотят назначить виноватыми в глазах общества».

«Мы слышим медийную кампанию, что в Telegram и WhatsApp обманывают пенсионеров, воруют деньги», — возмущается Муртазин.

По данным компании «Информзащита», за последний год произошел резкий рост мошенничества в мессенджерах. Сейчас до 40% всех звонков в них — это звонки от мошенников, и около 70% таких вызовов идут из-за рубежа. Еще три года назад таких звонков почти не было.

Читайте также:

WhatsApp и Telegram заблокируют в РФ завтра? Причины сбоев, что происходит

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 августа: где сбои в РФ

Королевская семья Британии: новости, компромат из России угрожает монархии