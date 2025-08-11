Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 19:52

В Госдуме предупредили о последствиях блокировки звонков в мессенджерах

Депутат Ткачев: запрет звонков в мессенджерах вызовет рост обходов блокировок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Запрет на голосовые звонки через мессенджеры вызовет недовольство и приведет к активному поиску способов обхода блокировок, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев в беседе с ТАСС. Он отметил, что не располагает точными данными о возможных ограничениях.

У меня нет информации по блокировкам. Сбои есть, но точечные, причины действительные неизвестны. Является ли это ответом на просьбу операторов «большой четверки», сказать не могу, так как ответов от официальных лиц не было. Но сама мотивация просьбы, что люди стали пользоваться чаще интернет-звонками, чем сотовой связью, ведет к непониманию глубины ситуации, — сказал парламентарий.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко заявил, что блокировка мессенджера WhatsApp не приведет к остановке деятельности кибермошенников, поскольку они просто перейдут на другие сервисы. Он подчеркнул, что для эффективной борьбы с мошенничеством необходим комплексный подход, а не простые меры запретительного характера.

Госдума
запреты
звонки
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ивлеева запереживала за московское метро и Собянина
Объявлена дата выхода нового сериала о кинорежиссере «Волка с Уолл-стрит»
Роналду принял важнейшее решение в своей личной жизни
Два военных корабля столкнулись при преследовании другого судна
Минздрав возложил на работодателей новое обязательство
Недожаренная курица убила туриста на Канарских островах
В Европе призвали отказать украинским беженцам в повышенных пособиях
В Германии раскрыли, с чем придется смириться Зеленскому
Судьбами бойцов ВСУ распоряжается Гайка
Назаров, Бурковский, Лавыгин, Кузьмина: где сейчас звезды сериала «Кухня»
На Камчатке произошло новое землетрясение
ЕС подготовил обращение к Трампу перед саммитом с Россией
Американский город сотряс мощный взрыв
В подвергшемся атаке ВСУ регионе ограничили работу мобильного интернета
«Одобрение всех убить»: Трамп о «территориальных» истериках Зеленского
Трамп раскрыл, сколько украинцев желают мира с Россией
Стало известно, зачем военные ВСУ переходят на сторону России
«Выдумывают перемоги»: в России вскрыли вранье ВСУ об успехах на Сумщине
Россиянин выиграл в лотерею более 12 млн рублей и не пришел за деньгами
Мокрое дело: что предпринять, если затопили соседи?
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.