В Госдуме предупредили о последствиях блокировки звонков в мессенджерах

Запрет на голосовые звонки через мессенджеры вызовет недовольство и приведет к активному поиску способов обхода блокировок, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев в беседе с ТАСС. Он отметил, что не располагает точными данными о возможных ограничениях.

У меня нет информации по блокировкам. Сбои есть, но точечные, причины действительные неизвестны. Является ли это ответом на просьбу операторов «большой четверки», сказать не могу, так как ответов от официальных лиц не было. Но сама мотивация просьбы, что люди стали пользоваться чаще интернет-звонками, чем сотовой связью, ведет к непониманию глубины ситуации, — сказал парламентарий.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко заявил, что блокировка мессенджера WhatsApp не приведет к остановке деятельности кибермошенников, поскольку они просто перейдут на другие сервисы. Он подчеркнул, что для эффективной борьбы с мошенничеством необходим комплексный подход, а не простые меры запретительного характера.