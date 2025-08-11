Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 14:47

В ГД оценили, поможет ли блокировка WhatsApp в борьбе с кибермошенничеством

Депутат Ющенко: в случае блокировки WhatsApp мошенники освоят другие мессенджеры

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ

Блокировка мессенджера WhatsApp не остановит кибермошенников, так как они переключатся на другие платформы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. По его словам, борьба с мошенничеством требует системного подхода, а не просто запретов.

[При блокировке WhatsApp у преступников будут] другие способы связи. В свое время они по Viber звонили. Будет другой мессенджер, освоят другой мессенджер. Какая проблема? Бороться с кибермошенничеством нужно более системным образом, а не блокировками технологических функций. Блокировать можно все что угодно, но всегда найдутся способы для того, чтобы достучаться. Необходимо усиливать ответственность и работу по предотвращению кибермошенничества. Разъяснительная работа с населением — это долго и кропотливо, а заблокировать что-нибудь — это у нас не большая проблема, — пояснил Ющенко.

Ранее журналист Ксения Собчак со ссылкой на данные кабмина сообщила, что операторы связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 призвали запретить звонки в зарубежных мессенджерах. Она уточнила, что предложение было озвучено в конце мая на стратегической сессии по развитию связи.

