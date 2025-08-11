В ГД оценили, поможет ли блокировка WhatsApp в борьбе с кибермошенничеством

Блокировка мессенджера WhatsApp не остановит кибермошенников, так как они переключатся на другие платформы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. По его словам, борьба с мошенничеством требует системного подхода, а не просто запретов.

[При блокировке WhatsApp у преступников будут] другие способы связи. В свое время они по Viber звонили. Будет другой мессенджер, освоят другой мессенджер. Какая проблема? Бороться с кибермошенничеством нужно более системным образом, а не блокировками технологических функций. Блокировать можно все что угодно, но всегда найдутся способы для того, чтобы достучаться. Необходимо усиливать ответственность и работу по предотвращению кибермошенничества. Разъяснительная работа с населением — это долго и кропотливо, а заблокировать что-нибудь — это у нас не большая проблема, — пояснил Ющенко.

Ранее журналист Ксения Собчак со ссылкой на данные кабмина сообщила, что операторы связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 призвали запретить звонки в зарубежных мессенджерах. Она уточнила, что предложение было озвучено в конце мая на стратегической сессии по развитию связи.