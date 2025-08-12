Королевская семья Британии: новости, компромат из России угрожает монархии

Бывший сотрудник Букингемского дворца предрек, что публикация компромата на принца Эндрю «похоронит британскую монархию», пишет Daily Mail. О чем идет речь, какие новости королевской семьи известны сегодня, 12 августа?

Какой компромат у России есть на Эндрю

Подобные опасения высказывались еще в 2019 году, когда в Россию уехал бывший сотрудник американских правоохранительных органов Джон Дуган. Он имел доступ к расследованию преступлений финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, который дружил с принцем Эндрю и утверждал, что передал сведения российским спецслужбам. В то время в британской разведке не исключали, что документы содержат информацию об Эндрю.

По словам бывшего придворного, с которым биограф Эндрю Лауни обсуждал перспективы публикации компромата на Эндрю, ставки очень высоки. Он считает, что это самая серьезная угроза, нависшая над британской королевской семьей.

«Им крышка. После такого не оправиться. У них и раньше случались скандалы, но этот их похоронит. Если когда-нибудь всплывет вся правда без купюр, думаю, британцы попытаются объявить королевской семье импичмент. Потому что многое из того, что творил Эндрю, оплачено из кармана британских налогоплательщиков», — сказал источник.

Брата короля Карла III несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре £12 млн. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Кто подал в суд на Меган Маркл

Старшая сестра супруги принца Гарри Меган Маркл снова подала на нее в суд за клевету, пишет New York Post (NYPost).

В 2023 году Меган уже выиграла суд о клевете против Саманты Маркл. Родственница обвиняла супругу принца Гарри в том, что та допустила «явно ложные и злобные высказывания» в ее адрес перед миллионами зрителей в США и по всему миру во время интервью телеведущей Опре Уинфри в марте 2021 года. В частности, гнев Саманты вызвало ее заявление, что она росла «как единственный ребенок в семье». 60-летняя Саманта утверждала, что слова сводной сестры унизили ее и заставили подать иск в суд штата Флорида на $75 тысяч (около 6 млн рублей).

Тогда суд постановил, что в словах герцогини Сассекской не было оскорблений и отклонил иск. Теперь выяснилось, что Саманта подала апелляцию на это решение. Согласно документам, которые попали в распоряжение NYPost, слушание дела в апелляционном суде города Джексонвилл, штат Флорида, назначено на 9 сентября.

Во время первого процесса адвокат стороны обвинения Питер Тиктин пытался также доказать, что Меган организовала кампанию по дискредитации сестры и отца, чтобы поддержать ложный сюжет о своем восхождении «из грязи в князи». По его мнению, ради этого она плохо говорила о родственниках, хотя в реальности у нее не было никаких проблем с ними.

Как пишет NYPost, у сестер Маркл имеются разные воспоминания об их детстве и юности. В частности, Саманта утверждает, что вырастила Меган и дала ей прозвище Напористая Принцесса. При этом Меган настаивает, что почти не общалась с сестрой и даже не знала ее полного имени.

