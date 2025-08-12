Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 12:04

Доллар взлетит выше 100 рублей? Курсы валют 12 августа, что с евро и юанем

Эксперты финансового рынка оценили перспективы рубля в паре с долларом. Что будет с российской валютой в обозримом будущем, правда ли доллар взлетит выше 100 рублей, каковы курсы валют сегодня, 12 августа, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 12 августа

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на вторник, 12 августа, на уровне 79,6677 рубля. Накануне регулятор держал американскую валюту на отметке 79,7796 рубля. Таким образом, доллар подешевел на 11,19 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар продается за 79,6 рубля, прибавляя 0,1045 (0,13%), на 11:17 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем во вторник, 12 августа

Евро сегодня находится на уровне 92,9485 рубля, следует из актуального курса ЦБ. В понедельник, 11 августа, европейская валюта стоила 92,88 рубля. Так, евро подорожал на 6,85 копейки. На Forex валюта уходит за 92,762 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,436 (0,47%), на 11:20 мск.

Курс юаня во вторник, 12 августа, по оценке ЦБ, составляет 11,0514 рубля против прежнего — 11,066 рубля. Китайская валюта подешевела на 1,51 копейки. На международном валютном рынке юань торгуется за 11,0989 рубля, прибавляя 0,0219 (0,2%), на 11:21 мск.

Правда ли доллар взлетит выше 100 рублей, прогнозы

По мнению главного аналитика банка «Зенит» Владимира Евстифеева, текущая геополитическая повестка формирует позитивный фон для российской валюты. Нейтральным для рубля выглядит решение ЦБ продавать валюту в период с 7 августа по 4 сентября 2025 года объемом 9,24 млрд рублей в день по сравнению с 9,76 млрд рублей в предыдущий период, считает эксперт.

Предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа предопределит судьбу вторичных ограничений к внешним покупателям российской нефти, но даже при неблагоприятном исходе курс доллара к рублю не превысит 81, считает Евстифеев.

В общем, эксперты ожидают три наиболее вероятных сценария по итогам встречи лидеров двух стран. Первый предполагает позитивных исход — переговоры приведут к частичному снятию санкций, курс доллара может выйти в диапазон 65–83 рубля. Во втором, нейтральном, сценарии геополитическая ситуация не изменится, курс доллара зафиксируется в районе 75–84 рублей. При негативном исходе курс может взлететь выше 95 рублей.

Ослабление курса рубля на дистанции до конца 2025 года возможно — российская валюта может рухнуть до 95 за доллар, допустили аналитики сервиса «Газпром Инвестиции». По мере снижения ставок ЦБ разница процентных ставок между рублевыми и валютными инструментами также будет снижаться, что приведет к охлаждению интереса к carry trade — стратегии, которая позволяет получать прибыль на валютном рынке за счет разницы процентных ставок на разных рынках. Еще одним фактором ослабления рубля может стать снижение профицита счета текущих операций во второй половине года.

По словам старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, при позитивном развитии геополитических событий рубль может продолжить укрепление, но оно будет временным, так как многое зависит от стратегических шагов в экономической политике и снятия ограничений на операции нерезидентов. В базовом сценарии рубль упадет до 95 за доллар до конца года на фоне снижения рублевых процентных ставок, считает эксперт.

