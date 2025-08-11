Рубль рванет вверх? Курс сегодня, 11 августа, что с долларом, евро и юанем

Операционный директор «АВИ Кэпитал» Виктор Шахурин заявил, что в сентябре доллар будет стоить около 82 рублей. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 11 августа?

Курс доллара, евро и юаня 11 августа

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 11 августа, составляет 79,7796 рубля, курс евро — 92,8800 рубля, курс юаня — 11,0665 рубля.

По мнению экспертов, сентябрь 2025 года станет периодом испытаний для рубля. Прогнозы по доллару и евро указывают на ослабление национальной валюты, тогда как юань сохранит относительную стабильность. Как отмечают экономисты, волатильность будет высокой, а диапазон колебаний доллара может достигать 80–83 рублей.

Повлияют ли на курс рубля переговоры Путина и Трампа

Виктор Шахурин считает, что если переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом пройдут успешно, то российскую валюту ждет укрепление.

«Если переговоры приведут к заметной деэскалации напряженности, появятся совместные заявления о восстановлении диалога по ключевым вопросам, включая Украину, торговлю и энергорынки, это может спровоцировать существенное укрепление рубля», — отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Экономист уточнил, в случае негативного исхода переговоров двух лидеров рубль может оказаться в невыгодной позиции.

«Наиболее вероятный сценарий — неопределенность. Если итоги переговоров окажутся расплывчатыми, без четких шагов в сторону снятия ограничений или, наоборот, ужесточения санкций, рубль продолжит плавное ослабление в привычных рамках», — резюмировал он.

Что будет с рублем в течение сентября

По мнению Виктора Шахурина, в сентябре рубль останется чувствительным к геополитике, но его устойчивость будет поддерживаться высоким профицитом платежного баланса, контролем за движением капитала и внутренними валютными ограничениями.

«Ожидать доллар по 100 при позитивных или даже нейтральных новостях не приходится — этот уровень закладывается в рынок только при резких эскалациях и вводе жестких новых санкций. В обычной ситуации скорее продолжится умеренное ослабление или стабилизация», — подчеркнул эксперт.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко считает, что в ближайшем будущем никаких событий, которые могут оказать давление на пару рубль — юань, не предвидится.

«При этом не стоит забывать, что сейчас в фокусе — геополитическая повестка, от переменчивой тональности которой зависят и валютные курсы. Напряженности рублю в паре с юанем способны добавить анонсируемые антироссийские санкции со стороны США, а также традиционное сезонное ослабление национальной валюты, которое присуще августу», — заявил он.

