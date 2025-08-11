Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 12:27

Рубль рванет вверх? Курс сегодня, 11 августа, что с долларом, евро и юанем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Операционный директор «АВИ Кэпитал» Виктор Шахурин заявил, что в сентябре доллар будет стоить около 82 рублей. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 11 августа?

Курс доллара, евро и юаня 11 августа

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 11 августа, составляет 79,7796 рубля, курс евро — 92,8800 рубля, курс юаня — 11,0665 рубля.

По мнению экспертов, сентябрь 2025 года станет периодом испытаний для рубля. Прогнозы по доллару и евро указывают на ослабление национальной валюты, тогда как юань сохранит относительную стабильность. Как отмечают экономисты, волатильность будет высокой, а диапазон колебаний доллара может достигать 80–83 рублей.

Повлияют ли на курс рубля переговоры Путина и Трампа

Виктор Шахурин считает, что если переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом пройдут успешно, то российскую валюту ждет укрепление.

«Если переговоры приведут к заметной деэскалации напряженности, появятся совместные заявления о восстановлении диалога по ключевым вопросам, включая Украину, торговлю и энергорынки, это может спровоцировать существенное укрепление рубля», — отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Экономист уточнил, в случае негативного исхода переговоров двух лидеров рубль может оказаться в невыгодной позиции.

«Наиболее вероятный сценарий — неопределенность. Если итоги переговоров окажутся расплывчатыми, без четких шагов в сторону снятия ограничений или, наоборот, ужесточения санкций, рубль продолжит плавное ослабление в привычных рамках», — резюмировал он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что будет с рублем в течение сентября

По мнению Виктора Шахурина, в сентябре рубль останется чувствительным к геополитике, но его устойчивость будет поддерживаться высоким профицитом платежного баланса, контролем за движением капитала и внутренними валютными ограничениями.

«Ожидать доллар по 100 при позитивных или даже нейтральных новостях не приходится — этот уровень закладывается в рынок только при резких эскалациях и вводе жестких новых санкций. В обычной ситуации скорее продолжится умеренное ослабление или стабилизация», — подчеркнул эксперт.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко считает, что в ближайшем будущем никаких событий, которые могут оказать давление на пару рубль — юань, не предвидится.

«При этом не стоит забывать, что сейчас в фокусе — геополитическая повестка, от переменчивой тональности которой зависят и валютные курсы. Напряженности рублю в паре с юанем способны добавить анонсируемые антироссийские санкции со стороны США, а также традиционное сезонное ослабление национальной валюты, которое присуще августу», — заявил он.

Читайте также:

Ситуация в аэропортах России сегодня, 11 августа: задержки и отмены рейсов

Магнитные бури сегодня, 11 августа: что завтра, боли, повышение давления

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 августа: где сбои в РФ

курс рубля
новости
экономика
курс доллара
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
В Госдуме ответили, могут ли уволить предпенсионеров из-за длинного отпуска
Погода в Москве во вторник, 12 августа: ждать ли ливни и сильный ветер
Психолог раскрыла, как вовремя распознать женщину-психопатку
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.