12 августа 2025 в 12:20

Ситуация в аэропортах РФ 12 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В целях обеспечения безопасности в ряде регионов вновь вводили ограничения на работу аэропортов. Каких воздушных гаваней это коснулось, какова ситуация 12 августа, какие рейсы задержаны?

Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 12 августа

В пять утра по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Саратове, около шести утра — в Пензе. В Росавиации причиной назвали обеспечение безопасности полетов.

В 07:35 утра те же ограничения ввели в Самаре и Ульяновске, через 20 минут — в Казани.

В 08:20 вновь заработали воздушные гавани Пензы и Саратова.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы „ушли“ два самолета, выполнявших рейсы в Саратов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщил представитель Росавиации.

В 08:23 временно перестали работать аэропорты Нижнекамска и Нижнего Новгорода, в 08:35 — аэропорт Оренбурга. В 08:36 воздушная гавань Нижнего Новгорода возобновила прием и выпуск самолетов.

В 09:53 ввели ограничения в аэропорту Ижевска, он до сих пор не работает.

В 11:02 ограничения сняли в Самаре и Ульяновске.

В результате ограничений в аэропорту Самары были задержаны семь рейсов. Среди направлений — Анталья, Екатеринбург, Шарм-эш-Шейх. С опозданием прилетят рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Саратове на вылет задержали рейсы из Москвы, Екатеринбурга и Сочи. Прилетят с опозданием самолеты из Махачкалы, Москвы и Сочи.

В Москве и Санкт-Петербурге ограничения в аэропортах не вводили, однако и там наблюдаются задержки и отмены рейсов.

В аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 14 рейсов до Владикавказа, Санкт-Петербурга, Алма-Аты, Казани, Калининграда и Сочи. Отменены вылеты в Самару и Санкт-Петербург. Еще больше, около 45 рейсов, задержаны на прибытие. Среди направлений — Махачкала, Ереван, Горно-Алтайск, Новосибирск, Улан-Удэ и Пенза.

В аэропорту Внуково задержаны четыре вылета. Среди направлений — Самара, Ульяновск, Алма-Ата и Баку. С опозданием прилетят рейсы из Алма-Аты, Тбилиси, Якутска, Антальи и Минеральных Вод.

В петербургском аэропорту Пулково задержаны семь вылетов. Среди направлений — Самара, Нижний Новгород, Чебоксары, Астрахань, Казань. Отменено 18 рейсов — большинство из них в Москву. На прибытие задержаны девять рейсов из Москвы, Самарканда, Самары, Антальи, Иркутска.

Позже стало известно, что два пассажирских самолета, следовавших из Петербурга в Калининград, вернулись в Пулково из-за сильной грозы над Финским заливом. Из-за непогоды лайнеры некоторое время кружили над заливом, после чего вернулись в аэропорт вылета.

