Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 10:05

Росавиация предупредила о временных ограничениях в ижевском аэропорту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временные ограничения ввели в ижевском аэропорту, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов.

Аэропорт Ижевск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

По словам Кореняко, в Казани также была временно приостановлена работа международного аэропорта. Введенные ограничения касаются как приема, так и отправки воздушных судов.

Также временные ограничения ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. По словам Кореняко, воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты около 07:35 по московскому времени. Он объяснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. О возобновлении работы аэропортов в Росавиации сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что свыше тысячи человек в аэропортах Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска, Омска и Томска ожидали своих рейсов, которые задержались из-за позднего прибытия самолетов. Так, в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина были задержаны рейсы авиакомпании «Икар» на Пхукет, вылета ожидали более 430 пассажиров.

Росавиация
Ижевск
аэропорты
ограничения
