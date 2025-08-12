«Ланцеты» взорвали танк и бронемашину ВСУ: успехи ВС РФ к утру 12 августа

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» ударными беспилотниками и «Ланцетом» уничтожили танк и бронемашину в районе села Александроград на Южно-Донецком направлении СВО, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и других успехах российской армии к утру 12 августа?

Бойцы «Востока» взорвали танк, бронемашину и пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

«В районе населенного пункта Александроград в ДНР военнослужащий с помощью FPV-дрона прицельным попаданием обездвижил танк ВСУ, а оператор барражирующего боеприпаса „Ланцет“ добил боевую машину, вызвав детонацию боекомплекта. Кроме того, на Южно-Донецком направлении наши мотострелки выследили и сожгли боевую бронированную машину противника, уничтожив ее прямым попаданием», — говорится в заявлении.

Сержант в одиночку ликвидировал троих бойцов ВСУ

Старший сержант Кирилл Лавин в одиночку ликвидировал трех украинских военных в ходе боя в здании, а потом установил на крыше ретранслятор связи, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что затем мужчина доложил по рации о зачистке здания и приступил к установке и настройке ретранслятора, его действия позволили обеспечить связь российских подразделений с командованием.

«При выполнении боевой задачи в пятиэтажном здании Кирилл столкнулся с группой украинских боевиков, состоящей из трех человек. В ходе неравного боя гвардии старший сержант Лавин уничтожил противника метким огнем из личного стрелкового оружия», — указали в ведомстве.

ВС РФ нанесли удар по району сосредоточения батальона ВСУ под Сумами

Российские военные нанесли комплексный удар по району сосредоточения батальона ВСУ в Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что было ликвидировано до 50 военнослужащих.

В ведомстве подчеркнули, что удар проводился с применением УМПК-500 и БПЛА-500 «Герань-2». Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов и до 10 единиц иностранной военной техники ВСУ, включая два танка Abrams, четыре БМП Bradley, а также другой автомобильной и бронетехники ВСУ, констатировали в МО РФ.

Санинструктор обманул ВСУ и спас 10 российских солдат

Санитарный инструктор с позывным Тихий с помощью обмана ВСУ спас 10 раненых российских военных во время спецоперации, сообщает газета «Красная звезда». Как сказано в материале, раненые бойцы двигались к безопасному участку, соблюдая дистанцию в 20–30 метров. Украинские военные заметили только медиков, сопровождавших группу, но не обнаружили самих раненых.

Чтобы отвлечь противника, Тихий и его напарник намеренно вышли на открытую тропу. ВСУ открыли по ним огонь из автоматического гранатомета, но в это время раненые смогли незаметно пройти по безопасному маршруту. Инструктор и сослуживец благополучно вышли из зоны обстрела, оказали себе первую помощь, а затем продолжили контролировать эвакуацию.

Дрон ударил по пикапу саперов ВСУ

Российский FPV-дрон ликвидировал пятерых бойцов ВСУ на пикапе, которые минировали тропы на подступах к Купянску в Харьковской области, сообщил Telegram-канал SHOT, прикрепив соответствующее видео. По его данным, беспилотник атаковал саперов недалеко от села Куриловка.

На кадрах видно, как группа военных на пикапе пытается оторваться от летящего за ними дрона. Однако через несколько секунд он догнал их и ударил в борт машины. На следующем видео, снятом с другого беспилотника, виден дымящийся автомобиль.

