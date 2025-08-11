Санитарный инструктор с позывным Тихий с помощью обмана ВСУ спас 10 раненых российских военных во время спецоперации, сообщает газета «Красная звезда». Как сказано в материале, раненые бойцы двигались к безопасному участку, соблюдая дистанцию в 20–30 метров. Украинские военные заметили только медиков, сопровождавших группу, но не обнаружили самих раненых.

Чтобы отвлечь противника, Тихий и его напарник намеренно вышли на открытую тропу. ВСУ открыли по ним огонь из автоматического гранатомета, но в это время раненые смогли незаметно пройти по безопасному маршруту. Инструктор и сослуживец благополучно выбрали из зоны обстрела, оказали себе первую помощь, а затем продолжили контролировать эвакуацию.

Ранее рядовой Виталий Нестеров и гвардии старший лейтенант Артур Дагаажик совершили героические поступки в зоне спецоперации. Их мужество позволило спасти жизни сослуживцев и сохранить военную технику.

Кроме того, российский боец защитил мирного жителя от удара украинского дрона во время эвакуации из села Богатырь в ДНР. Подробности рассказал военный из 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным Гусь. По его словам, солдат сильно пострадал из-за своего подвига.