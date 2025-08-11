Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 12:59

Появилось видео с ударом дрона по пикапу саперов ВСУ

SHOT: российский дрон ликвидировал пятерых бойцов ВСУ при минировании троп

Российский FPV-дрон ликвидировал пятерых бойцов ВСУ на пикапе, которые минировали тропы на подступах к Купянску в Харьковской области, сообщил Telegram-канал SHOT, прикрепив соответствующее видео. По его данным, беспилотник атаковал саперов недалеко от села Куриловка.

На кадрах видно, как группа военных на пикапе пытается оторваться от летящего за ними дрона. Однако через несколько секунд он догнал их и ударил в борт машины. На следующем видео, снятом с другого беспилотника, виден дымящийся автомобиль.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская группировка войск «Центр» взяла под контроль населенный пункт Луначарское в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, операция завершилась в ходе активных действий подразделений на данном направлении.

Также Минобороны РФ сообщило об отражении масштабной атаки украинских беспилотников в ночь на 11 августа. Системы ПВО сбили 32 БПЛА над 10 регионами страны, включая Белгородскую, Брянскую и Калужскую области, а также Крым. Наибольшее количество дронов — семь — уничтожили над Белгородской областью.

