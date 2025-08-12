Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 13:54

Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок

В Крыму заявили о длительном отключении мобильного интернета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отключение мобильного интернета на длительный период возможно в Крыму, заявили в пресс-службе Министерства внутренней политики, информации и связи республики. Там пояснили, что это необходимо для противодействия атакам украинской армии.

В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период, — подчеркнули в ведомстве.

При этом сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать, добавили в министерстве. Чтобы долгосрочное отсутствие интернета не застало врасплох, местным жителям порекомендовали заранее к этому подготовиться. На время отключения интернета один из местных операторов связи пообещал предоставить абонентам бесплатные СМС-сообщения и пакеты дополнительных минут для звонков.

Ранее жители Перми столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета на фоне объявленной в регионе угрозы БПЛА. Горожане отмечают, что им приходится искать Wi-Fi и подключаться к нему. По словам некоторых местных жителей, у них не получается в том числе оплатить проезд в автобусах и заказать такси.

