12 августа 2025 в 19:27

Пугачева «подешевела»: сколько теперь получает за концерт, потеря денег

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гонорар певицы Аллы Пугачевой за концерты за рубежом сократился почти в два раза, сообщают источники. Насколько сильно она «подешевела»?

Сколько стоит концерт Пугачевой, потеря денег

Как пишет KP.RU, хотя Пугачева говорит, что поет только для друзей семьи, на самом деле этим летом она спела в Латвии на частной вечеринке у местного бизнесмена за €150 тысяч (13,9 млн рублей). Этот гонорар в два раза меньше, чем прежний, — последние 10 лет Пугачева брала не менее €350 тысяч (32,5 млн рублей). Инсайдеры полагают, что такую «скидку» Примадонна сделала, так как ей удобно выступать там, где она отдыхает. По состоянию здоровья певица не может себе позволить слишком частые перелеты, из-за чего соглашается петь в тех местах, где находится.

Пугачева также пытается зарабатывать на музыкальных стриминговых сервисах — выпускает новые композиции, перевыпускает старый материал. Но заказчики за границей приглашают ее спеть исключительно советские хиты. Певица соглашается выступать с определенными условиями: фото- и видеосъемка разрешена только для личного архива.

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько раньше зарабатывала Пугачева

Пугачева была самой высокооплачиваемой артисткой СССР еще с 1970-х. Но если в Советском Союзе заработки артистки были фиксированными и контролировались государством, то в 1990-е все изменилось. Концертный директор Сергей Лавров рассказал NEWS.ru, что у Пугачевой был самый высокий гонорар — $25 тысяч. Столько получала еще одна артистка — София Ротару.

«Пугачева подкупала зал с первых минут, аншлаги были. Говорят, что она и Ротару конкурировали. Но все дело в том, что София Михайловна была более народная, Пугачева все-таки более элитная, что ли, на нее ходили по дорогим билетам, но залы были маленькими», — сказал Лавров.

Журнал Forbes подсчитал, что годовой доход Пугачевой в 2005 году составил $3,1 млн, в 2006-м — $2,7 млн, в 2007-м — $3,5 млн, в 2008-м — $4,4 млн, в 2009-м — $3,7 млн, в 2010-м — $4,5 млн, в 2011-м — $4,8 млн, в 2012-м — $8,3 млн, в 2013-м — $2,5 млн и в 2014-м — $4 млн. С 2015 года журнал перестал считать доходы Пугачевой из-за невозможности хотя бы приблизительно оценить сумму.

В 2010 году Примадонна объявила об уходе со сцены, после чего ее заработки на корпоративах выросли еще больше — до €150 тысяч. В 2022 году певица требовала за такие выступления уже €350 тысяч. По данным прессы, за свою карьеру народная артистка могла заработать 14 млрд рублей.

