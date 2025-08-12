Сериал «Хирург»: сюжет, актеры, стоит ли смотреть, отзывы

31 июля на «Иви» и START вышел сериал Ильи Ермолаева «Хирург» — криминальная драма о черном рынке трансплантации органов. Кто из актеров в нем снялся, каков его сюжет, стоит ли смотреть сериал?

Каков сюжет сериала «Хирург», актеры

Сергей (Сергей Гилев) — талантливый хирург-трансплантолог, который работает в престижной клинике и является одним из ее соучредителей. Партнеры Сергея Титов (Евгений Санников) и Булатов (Ростислав Бершауэр) сотрудничают с черным рынком донорских органов. Однако главный герой, кажется, не в курсе серых схем коллег — помимо операций, он занят исследованиями, которые «могут спасти тысячи жизней».

Независимая журналистка-блогер Марина (Анна Завтур) пытается найти доказательства, которые пролили бы свет на дела Титова и Булатова. Она любовница Сергея, которому не нравится, что девушка сует нос в дела клиники. Одна из подруг Марины мигрантка Айжан (Евгения Манджиева) решает сделать операцию по пересадке почки — ей нужны деньги, чтобы закрыть кредиты мужа.

После операции Айжан исчезает, а Марина пытается разыскать подругу (безрезультатно). Бандиты, связанные с черным рынком, избавляются и от журналистки. Однако в тюрьму попадает обвиненный в ее убийстве Сергей. Через три года персонаж Гилева бежит с зоны, чтобы отомстить бывшим коллегам, которые его подставили, и вернуть прежнюю жизнь.

Кто снял сериал «Хирург»

«Хирург» — совместный сериал онлайн-кинотеатров «Иви» и START. Производством при поддержке телеканала НТВ занималась кинокомпания Теймура Джафарова Team Films. До этого Team Films делала другой сериал с медицинской тематикой — мистическую ретродраму «13-я клиническая. Начало». Снимал ее режиссер Илья Ермолов, взявшийся после за «Хирурга».

Авторами сценария выступили Стас Иванов и Василий Клепацкий.

Стоит ли смотреть сериал «Хирург», отзывы

Среди зрителей и критиков мнения о сериале разделились.

Например, портал «Чемпионат» называет сериал смелым.

«Режиссер без прикрас показывает кровищу и операции, не стесняется обнаженных тел и смакует вседозволенность преступности. Смотреть сериал порой сложно и при этом интересно. Он драматично раскрывает истории людей, что угодили в отчаянную ситуацию. К примеру, были преданы и остались с голодными детьми и незакрытыми долгами. Им кажется, что продажа органа — единственный выход. Вот только махинация со здоровьем нередко стоит жизни, а у некоторых „пациентов“ и вовсе не спрашивают согласия», — написал автор.

Другим достоинством «Хирурга» критик назвал сюжет.

«В нем постоянно чередуют настроения, раскрывают проблему с разных точек зрения, в нужные моменты вставляют экшен. Такой подход добавляет динамики и делает историю захватывающей. К тому же эпизоды часто завершаются клиффхэнгером, после которого немедленно включаешь продолжение», — отметил он.

Некоторые из посмотревших называют «Хирурга» лучшим сериалом лета, отмечая, помимо сюжета, операторскую работу.

«Операторская работа, поставка сцен, качественная колористика — выше всяких похвал. Кадры и ракурсы выглядят идеально. В первом же эпизоде визуальные приемы здорово расставляют акценты и помогают разобраться в фундаменте сюжета. Создатели настолько умело используют каждую секунду экранного времени, а плотность событий так высока, что у зрителя нет шансов оторваться от экрана», — написал в Сети один из зрителей.

Однако среди восторженных отзывов есть и негативные. Кто-то откровенно не понимает, почему этот проект наделал столько шума.

Кадр из сериала «Хирург», Марина Ворожищева Фото: ИВИ/START

«Вот не понимаю, чего все так прямо пищат от этого сериала. Новинка, лучший сериал года и прочее. Я начиталась, наслушалась — и дай, думаю, тоже посмотрю. Задумка в целом действительно интересная. Черный рынок органов, подпольные и не только исследования, криминальная линия, любовь. Я рассчитывала, что сериал будет прямо пушка! А получилась, увы, ерунда», — написала Евгения на портале «Отзовик».

Некоторые сочли сериал лживым, а игру актеров слабой.

«Порочит имя трансплантологии и донорства в России и в мире, формирует у населения негативное отношение и недоверие к этой отрасли, мешая спасать жизни людям! Абсолютно лживый сериал с первых же 20 минут. Еще и игра актеров и сами сцены постановочные до отвращения!» — сообщила Анастасия на том же «Отзовике».

Автор издания KP.RU заявил, что за этот сериал стыдно.

«Ничего плохого в телевизионных сериалах нет, по меркам НТВ „Хирург“ — это вообще продукт экстра-класса (там ведь и „Пса“ показывают). Но есть ощущение, что тебя обманули. Небанальная тема, мощный Гилев в главной роли, сценарий Стаса Иванова, Илья Ермолов в режиссерах, печально-прекрасная модель Евгения Манджиева в роли невинной жертвы. А по факту бандитские разборки с промискуитетом. Стыдно!» — заявил он.

Читайте также:

Ситуация в аэропортах РФ 12 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере

Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость

Доллар взлетит выше 100 рублей? Курсы валют 12 августа, что с евро и юанем