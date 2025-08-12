Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость

Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 12 августа 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как пережить сильную бурю?

Будут ли магнитные бури 12 и 13 августа

По прогнозу ИКИ РАН, во вторник, 12 августа, возможны небольшие геомагнитные возмущения — Кр-индекс, как ожидалось, мог дойти до четырех единиц между 03:00 и 06:00 мск. Однако онлайн-график демонстрирует, что прогнозируемое значение достигнуто не было, показатель находится в районе трех.

На Солнце произошли 11 вспышек, девять из них относятся к классу C (слабые), две — к классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,5.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 43%, геомагнитных возмущений — 45%, магнитных бурь — 12%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

По данным портала my-calend, сегодня, 12 августа, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Согласно предварительной оценке ИКИ РАН, в среду, 13 августа, вероятность геомагнитных возмущений составляет 40%, магнитных бурь — 12%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 13 августа. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — утверждает my-calend.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как пережить сильную магнитную бурю

Метеозависимые люди должны предельно внимательно относиться к своему здоровью, чтобы легче перенести магнитные бури, заявила заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова. Она порекомендовала отказаться от кофе и тонизирующих напитков — лучше отдать предпочтение травяным чаям.

«Старайтесь ежедневно бывать на свежем воздухе, делать легкую зарядку и самомассаж головы для тонуса сосудов. Принимайте контрастные ванночки для рук и ног по утрам и расслабляющие ванны по вечерам. Снизьте калорийность пищи на треть и увеличьте в рационе фрукты и овощи. Если имеются такие диагнозы, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, или был перенесен инфаркт или инсульт, с особым вниманием отнеситесь к назначениям врача», — подчеркнула Чиркова.

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин посоветовал выспаться перед началом геомагнитных колебаний. По его словам, при недостатке сна накапливается гормон стресса, что приводит к хронической усталости.

«Когда еще происходит магнитная буря, человек испытывает определенное напряжение, может еще больше уставать и работоспособность сильно упадет», — объяснил врач.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 августа: где сбои в РФ

Налет на Ставрополь, удар по медикам: как ВСУ атакуют Россию 12 августа

Доллар взлетит выше 100 рублей? Курсы валют 12 августа, что с евро и юанем