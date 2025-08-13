Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 03:00

Обломки БПЛА рухнули на крышу 16-этажного дома в Волгограде

Губернатор Бочаров: обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома в Волгограде

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, однако обломки дрона упали на крышу 16-этажного дома в Волгограде, сообщила пресс-служба администрации региона. По данным губернатора Андрея Бочарова, на 02:30 по московскому времени пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами, — сообщил глава региона.

В настоящее время на месте работают аварийно-спасательные службы. Жителей предупредили о необходимости соблюдать спокойствие и следовать указаниям властей. Ситуация находится под контролем, дополнительная информация будет сообщаться по мере поступления.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Волгоградская область подверглась атаке БПЛА, что привело к введению плана «Ковер» в местном аэропорту. Источники канала отметили, что в результате задержаны как минимум четыре рейса, включая направления в Москву и Шарм-эль-Шейх.

Волгоградская область
обломки
атаки
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат нашел способ поддержать ведущих семейный бизнес россиян
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 13 августа, без изменений
Раскрыта причина, по которой Киев не желает забирать военнопленных
«Инвестиция в здоровье»: меню в школьных столовых могут круто поменять
Делегация ХАМАС прибыла в Египет на переговоры
Стало известно, кто будет охранять Путина на Аляске
Ученые нашли на Камчатке исчезающий вид песцов
«Сложный вопрос»: в США предположили, к чему приведет встреча на Аляске
«Ударим сразу вглубь Польши»: после атаки на Калининград НАТО уже не будет
Обломки БПЛА рухнули на крышу 16-этажного дома в Волгограде
Известный стендап-комик рассказал, что работал на рынке за 50 рублей в день
Ким Чен Ын заверил Путина в полной поддержке России
В РФПИ оценили выдвижение Трампа на премию мира словами об ошибках Байдена
Совет улемов разрешил мусульманам России использовать ботокс
«Я тебя убью»: тюменец из-за ссоры напал на детей и избил их
СМИ раскрыли место встречи Трампа и Путина на Аляске
Крушение поезда с опасными грузами произошло в США
Заведено уголовное дело по факту избиения детей в медресе
Бьет наотмашь: почему главред RT Маргарита Симоньян так бесит Запад
Mash сообщил о взрывах в Волгоградской области
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.