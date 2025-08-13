Обломки БПЛА рухнули на крышу 16-этажного дома в Волгограде Губернатор Бочаров: обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома в Волгограде

Системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, однако обломки дрона упали на крышу 16-этажного дома в Волгограде, сообщила пресс-служба администрации региона. По данным губернатора Андрея Бочарова, на 02:30 по московскому времени пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами, — сообщил глава региона.

В настоящее время на месте работают аварийно-спасательные службы. Жителей предупредили о необходимости соблюдать спокойствие и следовать указаниям властей. Ситуация находится под контролем, дополнительная информация будет сообщаться по мере поступления.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Волгоградская область подверглась атаке БПЛА, что привело к введению плана «Ковер» в местном аэропорту. Источники канала отметили, что в результате задержаны как минимум четыре рейса, включая направления в Москву и Шарм-эль-Шейх.